В Курган ночью придет похолодание до -18 градусов

В Курганской области ожидается резкое похолодание. Ночью 14 ноября температура опустится до -18 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
«Днем 14 ноября ожидается температура от 0 до -5 градусов. Ночью ожидаются -8,-3 градусов. При прояснении — -18 градусов. Местами небольшой снег и метель», — указано на сайте Курганского ЦГМС.
Температура воздуха ночью 15 ноября будет колебаться от -3 до -8 градусов, днем — от -2 до +3 градусов. Юго-западный ветер достигнет скорости 4-9 метров в секунду. Курганцев предупреждают об оттепели, которая может привести к гололеду. Жителей просят быть осторожными при движении на дорогах.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в ближайшие дни ожидается потепление до плюсовой температуры. Повышение ожидается до +3 градусов. Жителей предупреждают об опасности гололеда.
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