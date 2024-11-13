В Курган ночью придет похолодание до -18 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане ожидают низкую температуру
В Кургане ожидают низкую температуру Фото:

В Курганской области ожидается резкое похолодание. Ночью 14 ноября температура опустится до -18 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). 

«Днем 14 ноября ожидается температура от 0 до -5 градусов. Ночью ожидаются -8,-3 градусов. При прояснении — -18 градусов. Местами небольшой снег и метель», — указано на сайте Курганского ЦГМС.

Температура воздуха ночью 15 ноября будет колебаться от -3 до -8 градусов, днем — от -2 до +3 градусов. Юго-западный ветер достигнет скорости 4-9 метров в секунду. Курганцев предупреждают об оттепели, которая может привести к гололеду. Жителей просят быть осторожными при движении на дорогах.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в ближайшие дни ожидается потепление до плюсовой температуры. Повышение ожидается до +3 градусов. Жителей предупреждают об опасности гололеда.

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В Курганской области ожидается резкое похолодание. Ночью 14 ноября температура опустится до -18 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).  «Днем 14 ноября ожидается температура от 0 до -5 градусов. Ночью ожидаются -8,-3 градусов. При прояснении — -18 градусов. Местами небольшой снег и метель», — указано на сайте Курганского ЦГМС. Температура воздуха ночью 15 ноября будет колебаться от -3 до -8 градусов, днем — от -2 до +3 градусов. Юго-западный ветер достигнет скорости 4-9 метров в секунду. Курганцев предупреждают об оттепели, которая может привести к гололеду. Жителей просят быть осторожными при движении на дорогах. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в ближайшие дни ожидается потепление до плюсовой температуры. Повышение ожидается до +3 градусов. Жителей предупреждают об опасности гололеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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