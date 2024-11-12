12 ноября 2024

Температурные качели в Курганской области приведут к опасной оттепели

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области ожидается плюсовая температура
В Курганской области ожидается плюсовая температура Фото:

В Курганской области в ближайшие дни ожидается потепление до плюсовой температуры. Повышение ожидается до +3 градусов. Жителей предупреждают об опасности гололеда. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью и днем с 13 по 15 ноября ожидается облачная погода с умеренным и небольшим снегом соответственно. При этом местами возможны метели Днем 14 и 15 ноября ожидается потепление до +1 и +3 градусов», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС. 

Согласно прогнозу погоды на 13 ноября, жителей региона ожидает ухудшение погодных условий. Температура воздуха ночью будет колебаться от -6 до -11 градусов, днем — от -2 до -7 градусов. Северо-западный ветер достигнет скорости 7-12 метров в секунду. Курганцев предупреждают об оттепели, которая может привести к гололеду. Жителей просят быть осторожными при движении на дорогах. 

Ранее URA.RU писало, что метеорологи обещают похолодание в Курганской области до -16 градусов ночью 14 ноября. Днем 14 ноября потеплеет до +1 градуса. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, указано в прогнозе. 

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В Курганской области в ближайшие дни ожидается потепление до плюсовой температуры. Повышение ожидается до +3 градусов. Жителей предупреждают об опасности гололеда. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Ночью и днем с 13 по 15 ноября ожидается облачная погода с умеренным и небольшим снегом соответственно. При этом местами возможны метели Днем 14 и 15 ноября ожидается потепление до +1 и +3 градусов», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.  Согласно прогнозу погоды на 13 ноября, жителей региона ожидает ухудшение погодных условий. Температура воздуха ночью будет колебаться от -6 до -11 градусов, днем — от -2 до -7 градусов. Северо-западный ветер достигнет скорости 7-12 метров в секунду. Курганцев предупреждают об оттепели, которая может привести к гололеду. Жителей просят быть осторожными при движении на дорогах.  Ранее URA.RU писало, что метеорологи обещают похолодание в Курганской области до -16 градусов ночью 14 ноября. Днем 14 ноября потеплеет до +1 градуса. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, указано в прогнозе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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