Температурные качели в Курганской области приведут к опасной оттепели

В Курганской области в ближайшие дни ожидается потепление до плюсовой температуры. Повышение ожидается до +3 градусов. Жителей предупреждают об опасности гололеда. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
«Ночью и днем с 13 по 15 ноября ожидается облачная погода с умеренным и небольшим снегом соответственно. При этом местами возможны метели Днем 14 и 15 ноября ожидается потепление до +1 и +3 градусов», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.
Согласно прогнозу погоды на 13 ноября, жителей региона ожидает ухудшение погодных условий. Температура воздуха ночью будет колебаться от -6 до -11 градусов, днем — от -2 до -7 градусов. Северо-западный ветер достигнет скорости 7-12 метров в секунду. Курганцев предупреждают об оттепели, которая может привести к гололеду. Жителей просят быть осторожными при движении на дорогах.
Ранее URA.RU писало, что метеорологи обещают похолодание в Курганской области до -16 градусов ночью 14 ноября. Днем 14 ноября потеплеет до +1 градуса. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, указано в прогнозе.
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