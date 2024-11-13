Почта Деда Мороза вскоре запустится в Кургане

В Кургане 18 ноября в Центральной детской библиотеке им. Н. Островского начнет свою работу «Новогодняя почта Деда Мороза». Это уже седьмой год подряд, когда в день рождения Деда Мороза открывается данная акция, приуроченная к новогодним праздникам, пишет администрация Кургана.
Проект предусматривает, что каждый участник, написавший письмо Деду Морозу, получит на него ответ. «Каждый, кто напишет электронное послание волшебнику, обязательно получит ответ в течение трех дней», — подчеркивают организаторы акции. Это делает участие в акции особенно привлекательным для детей, поскольку каждый маленький участник сможет почувствовать себя услышанным.
Кроме того, новогодняя почта будет работать как в традиционном, так и в электронном формате до 20 декабря. Письма, отправленные через физическую почту, будут доставлены Почтой России прямо в Великий Устюг — резиденцию Деда Мороза. Также 18 ноября на Троицкой площади состоится огненное шоу в честь дня рождения зимнего волшебника.
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