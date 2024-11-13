Почта Деда Мороза вскоре запустится в Кургане

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Юные курганцы могут написать Деду Морозу письмо
Юные курганцы могут написать Деду Морозу письмо Фото:

В Кургане 18 ноября в Центральной детской библиотеке им. Н. Островского начнет свою работу «Новогодняя почта Деда Мороза». Это уже седьмой год подряд, когда в день рождения Деда Мороза открывается данная акция, приуроченная к новогодним праздникам, пишет администрация Кургана.

Проект предусматривает, что каждый участник, написавший письмо Деду Морозу, получит на него ответ. «Каждый, кто напишет электронное послание волшебнику, обязательно получит ответ в течение трех дней», — подчеркивают организаторы акции. Это делает участие в акции особенно привлекательным для детей, поскольку каждый маленький участник сможет почувствовать себя услышанным.

Кроме того, новогодняя почта будет работать как в традиционном, так и в электронном формате до 20 декабря. Письма, отправленные через физическую почту, будут доставлены Почтой России прямо в Великий Устюг — резиденцию Деда Мороза. Также 18 ноября на Троицкой площади состоится огненное шоу в честь дня рождения зимнего волшебника. 

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В Кургане 18 ноября в Центральной детской библиотеке им. Н. Островского начнет свою работу «Новогодняя почта Деда Мороза». Это уже седьмой год подряд, когда в день рождения Деда Мороза открывается данная акция, приуроченная к новогодним праздникам, пишет администрация Кургана. Проект предусматривает, что каждый участник, написавший письмо Деду Морозу, получит на него ответ. «Каждый, кто напишет электронное послание волшебнику, обязательно получит ответ в течение трех дней», — подчеркивают организаторы акции. Это делает участие в акции особенно привлекательным для детей, поскольку каждый маленький участник сможет почувствовать себя услышанным. Кроме того, новогодняя почта будет работать как в традиционном, так и в электронном формате до 20 декабря. Письма, отправленные через физическую почту, будут доставлены Почтой России прямо в Великий Устюг — резиденцию Деда Мороза. Также 18 ноября на Троицкой площади состоится огненное шоу в честь дня рождения зимнего волшебника. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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