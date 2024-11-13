Губернатор Текслер меняет карту Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер объявил о преобразовании в муниципальные округа всех оставшихся районов Челябинской области. Такое заявление Текслер сделал на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов 13 ноября.
«Алексей Текслер отметил, что в процесс включатся все муниципальные районы. Губернатор поручил провести грамотную разъяснительную работу с населением, чтобы жители понимали смысл преобразований и их преимущества», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее было объявлено о создании четырех новых муниципалитетов. Объединить поселения в округ планировалось в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. Теперь стало известно, что преобразование затронет все 23 оставшихся муниципальных района. В нынешнем году округами стали Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы. В 2022 году в муниципальный округ были объединены город Коркино и Коркинский район.
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