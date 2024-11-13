Губернатор Текслер меняет карту Челябинской области

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Алексей Текслер объявил о преобразовании в округа 23 районов
Алексей Текслер объявил о преобразовании в округа 23 районов Фото:

Губернатор Алексей Текслер объявил о преобразовании в муниципальные округа всех оставшихся районов Челябинской области. Такое заявление Текслер сделал на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов 13 ноября.

«Алексей Текслер отметил, что в процесс включатся все муниципальные районы. Губернатор поручил провести грамотную разъяснительную работу с населением, чтобы жители понимали смысл преобразований и их преимущества», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее было объявлено о создании четырех новых муниципалитетов. Объединить поселения в округ планировалось в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. Теперь стало известно, что преобразование затронет все 23 оставшихся муниципальных района. В нынешнем году округами стали Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы. В 2022 году в муниципальный округ были объединены город Коркино и Коркинский район.

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Губернатор Алексей Текслер объявил о преобразовании в муниципальные округа всех оставшихся районов Челябинской области. Такое заявление Текслер сделал на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов 13 ноября. «Алексей Текслер отметил, что в процесс включатся все муниципальные районы. Губернатор поручил провести грамотную разъяснительную работу с населением, чтобы жители понимали смысл преобразований и их преимущества», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее было объявлено о создании четырех новых муниципалитетов. Объединить поселения в округ планировалось в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. Теперь стало известно, что преобразование затронет все 23 оставшихся муниципальных района. В нынешнем году округами стали Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы. В 2022 году в муниципальный округ были объединены город Коркино и Коркинский район.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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