Челябинский губернатор дал старт созданию четырех новых муниципалитетов

22 октября 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поручил главам объяснить людям преимущества преобразований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 октября во время совещания с муниципальными главами и членами правительства дал старт созданию четырех новых муниципалитетов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, объединить поселения в округ планируют в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. «Одна из ключевые тем совещания: объединение поселений с последующим образованием муниципальных округов. В регионе уже есть успешные примеры — Коркинский, Саткинский, Каслинский округа. Инициативу о преобразовании выдвинули в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах», — сообщает пресс-служба правительства области. Губернатор, говоря о подобной инициативе, попросил глав объяснить людям смысл и преимущества преобразований. По его словам, власть должна быть максимально приближена к людям, а муниципальные услуги — качественными и доступными для жителей. Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы были преобразованы в округа в нынешнем году. В этих муниципалитетах состоялись досрочные выборы собраний депутатов. Были упразднены городские и сельские советы, а руководители администраций городов и сел перешли на работу в администрации округов. В 2022 году через такую процедуру прошел Коркинский район, став муниципальным округом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 октября во время совещания с муниципальными главами и членами правительства дал старт созданию четырех новых муниципалитетов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, объединить поселения в округ планируют в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. «Одна из ключевые тем совещания: объединение поселений с последующим образованием муниципальных округов. В регионе уже есть успешные примеры — Коркинский, Саткинский, Каслинский округа. Инициативу о преобразовании выдвинули в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах», — сообщает пресс-служба правительства области. Губернатор, говоря о подобной инициативе, попросил глав объяснить людям смысл и преимущества преобразований. По его словам, власть должна быть максимально приближена к людям, а муниципальные услуги — качественными и доступными для жителей. Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы были преобразованы в округа в нынешнем году. В этих муниципалитетах состоялись досрочные выборы собраний депутатов. Были упразднены городские и сельские советы, а руководители администраций городов и сел перешли на работу в администрации округов. В 2022 году через такую процедуру прошел Коркинский район, став муниципальным округом.