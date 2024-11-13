Человек выпал из окна, спасаясь от пожара: что происходит в московском общежитии. Видео

В юго-восточной части Москвы потушили пожар в общежитии
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В московском общежитии произошел пожар
В московском общежитии произошел пожар Фото:

В Москве в здании общежития Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина произошел пожар. В результате инцидента один человек получил травмы. Возгорание было успешно локализовано. URA.RU рассказывает подробности происшествия.

Что произошло в общежитии

Пожар разгорелся на первом этаже общежития, с последующим сильным задымлением, охватившем все пять этажей, пишет ТАСС. Оперативные службы отмечали, что в было эвакуировано 247 человек. Один человек получил травмы. Он выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара.

По словам свидетелей, в момент возгорания в здании царила паника — люди кричали о помощи, и некоторые не могли выбраться из своих комнат, так как пути эвакуации были заблокированы огнем и дымом. Одновременно с этим, сотрудники МЧС оперативно посылали на место происшествия несколько единиц техники и личный состав для ликвидации возгорания.

Ликвидация последствий пожара

Согласно данным МЧС, пожар был локализован на площади 65 квадратных метров. В огне сгорели личные вещи и мебель. Пожарные службы использовали специальные средства для спасения людей, оказавшихся заблокированными, так как на верхних этажах общежития было сильное задымление, что значительно осложняло видимость и возможность эвакуации. В процессе тушения пожара была перекрыта часть Ташкентской улицы.

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В Москве в здании общежития Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина произошел пожар. В результате инцидента один человек получил травмы. Возгорание было успешно локализовано. URA.RU рассказывает подробности происшествия. Что произошло в общежитии Пожар разгорелся на первом этаже общежития, с последующим сильным задымлением, охватившем все пять этажей, пишет ТАСС. Оперативные службы отмечали, что в было эвакуировано 247 человек. Один человек получил травмы. Он выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. По словам свидетелей, в момент возгорания в здании царила паника — люди кричали о помощи, и некоторые не могли выбраться из своих комнат, так как пути эвакуации были заблокированы огнем и дымом. Одновременно с этим, сотрудники МЧС оперативно посылали на место происшествия несколько единиц техники и личный состав для ликвидации возгорания. Ликвидация последствий пожара Согласно данным МЧС, пожар был локализован на площади 65 квадратных метров. В огне сгорели личные вещи и мебель. Пожарные службы использовали специальные средства для спасения людей, оказавшихся заблокированными, так как на верхних этажах общежития было сильное задымление, что значительно осложняло видимость и возможность эвакуации. В процессе тушения пожара была перекрыта часть Ташкентской улицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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