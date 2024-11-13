Челябинские металлурги начали зарабатывать по 95 тысяч рублей

Сотрудники предприятий цветной металлургии в Челябинской области начали зарабатывать по 95,7 тысячи рублей. Как рассказали в пресс-службе челябинской организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), на отдельных предприятиях отрасли зарплата превысила 106 тысяч рублей.
«Среди металлургических и горнодобывающих предприятий региона 95% в 2024 году проиндексировали зарплату работникам. В результате ее месячный прирост в среднем на одного работника составил 12,5 тысячи рублей», — рассказали в ГМПР.
Экономист профсоюза Владимир Нечаев добавил, что высокий уровень средней заработной платы обеспечен за счет различных надбавок и переработок работников. Однако высокая динамика именно тарифов и окладов снизила маневры с премиальной частью, что привело к росту зарплаты каждого работника.
В общей сложности 48 тысяч работников охватила индексация в два этапа, что позволило повысить зарплаты более чем на 16%. На большинстве предприятий рост составил от 7,5% до 16%, больше половины компаний смогли проиндексировать зарплаты более чем на 20%. Однако 5% предприятий проиндексировали выплаты лишь на уровень инфляции или ниже. На заводах черной металлургии средний показатель несколько ниже, чем на предприятиях цветной. На первых он составил 92 тысячи рублей.
На ММК средняя зарплата за девять месяцев достигла 106,78 тысячи рублей, у сотрудников Челябинского цинкового завода —101,03 тысячи рублей. При этом на некоторых предприятиях, таких как Тургоякское рудоуправление и Златоустовский метзавод, уровень оплаты остался ниже среднеобластного показателя.
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