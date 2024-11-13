На пилораме под Нижним Тагилом произошел крупный пожар. Фото

На пилораме под Нижним Тагилом произошел пожар на 200 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время пожара никто не пострадал (архивное фото)
Во время пожара никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В поселке Первомайский Горноуральского городского округа (Свердловская область) вечером 13 ноября загорелась пилорама. Огонь разошелся на 200 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Загорелись коробочные отходы на 200 „квадратах“. Информации о пострадавших не поступало», — пояснили в ведомстве.

На данный момент пожар полностью ликвидировали. Тушением занимались восемь пожарных и четыре единицы спецтехники.

Пожар тушили восемь огнеборцев
Пожар тушили восемь огнеборцев
Фото:
Загорелись коробочные отходы
Загорелись коробочные отходы
Фото: telegram-канал «МЧС Свердловской области»

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В поселке Первомайский Горноуральского городского округа (Свердловская область) вечером 13 ноября загорелась пилорама. Огонь разошелся на 200 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Загорелись коробочные отходы на 200 „квадратах“. Информации о пострадавших не поступало», — пояснили в ведомстве. На данный момент пожар полностью ликвидировали. Тушением занимались восемь пожарных и четыре единицы спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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