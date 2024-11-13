Во время пожара никто не пострадал (архивное фото)
В поселке Первомайский Горноуральского городского округа (Свердловская область) вечером 13 ноября загорелась пилорама. Огонь разошелся на 200 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Загорелись коробочные отходы на 200 „квадратах“. Информации о пострадавших не поступало», — пояснили в ведомстве.
На данный момент пожар полностью ликвидировали. Тушением занимались восемь пожарных и четыре единицы спецтехники.
Пожар тушили восемь огнеборцев
Загорелись коробочные отходы
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!