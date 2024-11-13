Старожил уральского полпредства ушел к Куйвашеву после разговора с Жогой

Экс-начальник департамента полпредства Черепанов хотел стать замом Жоги
© Служба новостей «URA.RU»
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За 16 лет работы в полпредстве УрФО Владимир Черепанов оброс большими связями
За 16 лет работы в полпредстве УрФО Владимир Черепанов оброс большими связями Фото:

Уходу Владимира Черепанова с поста начальника социально-экономического департамента уральского полпредства президента РФ, где он работал 16 лет, в свердловское правительство предшествовала беседа с новым полпредом Артемом Жогой. По данным URA.RU, он предлагал шефу свою кандидатуру на пост заместителя. При этом сам Черепанов не подтверждает.

«Черепанов озвучил Жоге, что давно работает в аппарате окружной власти, за это время неплохо себя показал и хотел бы развиваться на посту замполпреда. Но Жога обозначил, что у него немного другие кадровые планы. И Черепанов решил уйти. Все по-честному, без конфликтов», — передал источник агентства, близкий к окружной власти. У другого собеседника URA.RU иная информация: Черепанову еще до назначения Жоги приготовили место в свердловском кабмине. «Впрочем, это не исключает того, что Черепанов заходил к Жоге с запасным вариантом в голове», — оговорился источник. 

Сам Черепанов прокомментировал так: «Разговор [с Артемом Жогой] действительно был. Я объяснил, почему ухожу. Он понял ситуацию, отнесся по-отечески, дал наставления. Решение об уходе — мое личное. Я 18 лет работаю в полпредстве, хочется приобрести другой опыт — региональной службы». Утром 14 ноября Черепанов приступит к работе в статусе первого замруководителя аппарата губернатора Евгения Куйвашева и правительства Свердловской области. Все опрошенные корреспондентом источники отмечают, что это усиление областной команды. 

По данным агентства, прямо сейчас переходом в другое место озабочен и другой статусный представитель окружной власти — помощник полпреда Евгений Гурарий. О его карьере, по слухам, побеспокоился прежний начальник — Владимир Якушев (сейчас секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совфеда) — прямо перед отъездом из Екатеринбурга. Просьбу корреспондента о комментарии сам Гурарий пока оставил без ответа. 

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Уходу Владимира Черепанова с поста начальника социально-экономического департамента уральского полпредства президента РФ, где он работал 16 лет, в свердловское правительство предшествовала беседа с новым полпредом Артемом Жогой. По данным URA.RU, он предлагал шефу свою кандидатуру на пост заместителя. При этом сам Черепанов не подтверждает. «Черепанов озвучил Жоге, что давно работает в аппарате окружной власти, за это время неплохо себя показал и хотел бы развиваться на посту замполпреда. Но Жога обозначил, что у него немного другие кадровые планы. И Черепанов решил уйти. Все по-честному, без конфликтов», — передал источник агентства, близкий к окружной власти. У другого собеседника URA.RU иная информация: Черепанову еще до назначения Жоги приготовили место в свердловском кабмине. «Впрочем, это не исключает того, что Черепанов заходил к Жоге с запасным вариантом в голове», — оговорился источник.  Сам Черепанов прокомментировал так: «Разговор [с Артемом Жогой] действительно был. Я объяснил, почему ухожу. Он понял ситуацию, отнесся по-отечески, дал наставления. Решение об уходе — мое личное. Я 18 лет работаю в полпредстве, хочется приобрести другой опыт — региональной службы». Утром 14 ноября Черепанов приступит к работе в статусе первого замруководителя аппарата губернатора Евгения Куйвашева и правительства Свердловской области. Все опрошенные корреспондентом источники отмечают, что это усиление областной команды.  По данным агентства, прямо сейчас переходом в другое место озабочен и другой статусный представитель окружной власти — помощник полпреда Евгений Гурарий. О его карьере, по слухам, побеспокоился прежний начальник — Владимир Якушев (сейчас секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совфеда) — прямо перед отъездом из Екатеринбурга. Просьбу корреспондента о комментарии сам Гурарий пока оставил без ответа. 
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