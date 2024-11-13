Куйвашев усилил своего нового зама опытным начальником из полпредства

Губернатор Куйвашев подписал указ о назначении нового замруководителя аппарата

13 ноября 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Владимир Черепанов 16 лет проработал в полпредстве, все о нем отзываются позитивно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост первого замруководителя аппарата правительства чиновника из уральского полпредства Владимира Черепанова. На новом месте его ждут уже утром 13 ноября, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Указ был подписан сегодня, первый день работы в новой должности у Черепанова — 14 ноября», — поделился собеседник. В полпредстве чиновник проработал 16 лет — прошел путь от специалиста одного из департаментов до федерального инспектора по Тюменской области, застал шестерых полпредов. В последние годы 42-летний Черепанов возглавлял департамент по вопросам экономической и социальной политики. В свердловском правительстве он будет заместителем 37-летнего Ивана Детчени, который в начале октября занял пост руководителя аппарата губернатора и правительства — замгубернатора, сменив опытнейшего Валерия Чайникова. Как ранее объясняли источники агентства, для Детчени назначение Черепанова, имеющего солидный трудовой бэкграунд, не на руку — он якобы хотел видеть на его месте своего давнего коллегу по экспертно-аналитическому департаменту, который сам раньше возглавлял, Станислава Журавлева. На новой должности Черепанов будет курировать как раз этот департамент, а также управление референтуры и контрольное управление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост первого замруководителя аппарата правительства чиновника из уральского полпредства Владимира Черепанова. На новом месте его ждут уже утром 13 ноября, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Указ был подписан сегодня, первый день работы в новой должности у Черепанова — 14 ноября», — поделился собеседник. В полпредстве чиновник проработал 16 лет — прошел путь от специалиста одного из департаментов до федерального инспектора по Тюменской области, застал шестерых полпредов. В последние годы 42-летний Черепанов возглавлял департамент по вопросам экономической и социальной политики. В свердловском правительстве он будет заместителем 37-летнего Ивана Детчени, который в начале октября занял пост руководителя аппарата губернатора и правительства — замгубернатора, сменив опытнейшего Валерия Чайникова. Как ранее объясняли источники агентства, для Детчени назначение Черепанова, имеющего солидный трудовой бэкграунд, не на руку — он якобы хотел видеть на его месте своего давнего коллегу по экспертно-аналитическому департаменту, который сам раньше возглавлял, Станислава Журавлева. На новой должности Черепанов будет курировать как раз этот департамент, а также управление референтуры и контрольное управление.