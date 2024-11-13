Экс-начальник пермской колонии пытался выйти из СИЗО под залог в 2,5 млн рублей

Бывшему начальнику исправительной колонии № 37 (Чусовской округ, Пермский край) Илье Асламову не удалось выйти из СИЗО. В среду, 13 ноября Свердловский районный суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Асламов настаивал на домашнем аресте и просил освободить его из-под стражи под залог в 2,5 млн рублей.
Судья Свердловского районного суда Елена Кожевникова удовлетворила ходатайство следствия и продлила срок содержания под стражей Илье Асламову. Асламов просил отпустить его под залог в 2,5 млн рублей, отправив под домашний арест», — пишет Properm. В свою очередь, следователь пермского СУ СК Ринат Кильдебаев настаивал на продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Он пояснил, что Асламов может скрыться от суда, уничтожить доказательства, которые указывают на его виновность и оказывать давление на своих бывших подчиненных.
Асламов обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. С марта этого года он находится в СИЗО.
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