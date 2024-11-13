Экс-начальник пермской колонии пытался выйти из СИЗО под залог в 2,5 млн рублей

В Перми суд оставил бывшего начальника ИК-37 Асламова под стражей
© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Асламов останется в СИЗО
Илья Асламов останется в СИЗО Фото:

Бывшему начальнику исправительной колонии № 37 (Чусовской округ, Пермский край) Илье Асламову не удалось выйти из СИЗО. В среду, 13 ноября Свердловский районный суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Асламов настаивал на домашнем аресте и просил освободить его из-под стражи под залог в 2,5 млн рублей.

Судья Свердловского районного суда Елена Кожевникова удовлетворила ходатайство следствия и продлила срок содержания под стражей Илье Асламову. Асламов просил отпустить его под залог в 2,5 млн рублей, отправив под домашний арест», — пишет Properm. В свою очередь, следователь пермского СУ СК Ринат Кильдебаев настаивал на продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Он пояснил, что Асламов может скрыться от суда, уничтожить доказательства, которые указывают на его виновность и оказывать давление на своих бывших подчиненных.

Асламов обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. С марта этого года он находится в СИЗО.

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Бывшему начальнику исправительной колонии № 37 (Чусовской округ, Пермский край) Илье Асламову не удалось выйти из СИЗО. В среду, 13 ноября Свердловский районный суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Асламов настаивал на домашнем аресте и просил освободить его из-под стражи под залог в 2,5 млн рублей. Судья Свердловского районного суда Елена Кожевникова удовлетворила ходатайство следствия и продлила срок содержания под стражей Илье Асламову. Асламов просил отпустить его под залог в 2,5 млн рублей, отправив под домашний арест», — пишет Properm. В свою очередь, следователь пермского СУ СК Ринат Кильдебаев настаивал на продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Он пояснил, что Асламов может скрыться от суда, уничтожить доказательства, которые указывают на его виновность и оказывать давление на своих бывших подчиненных. Асламов обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. С марта этого года он находится в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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