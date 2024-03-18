18 марта 2024

Пермская общественница сообщила о задержании начальника ИК-37, где произошел сильный пожар

Пермская общественница Асауленко: задержан начальник ИК-37 Асламов
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Оперативные мероприятия в ИК-37 принимали сотрудники УСБ ГУФСИН по Пермскому краю при поддержке ведомственного спецназа Фото:

В Пермском крае задержан начальник исправительной колонии №37, расположенной близ Чусового, Илья Асламов. Об этом в своем паблике «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте» сообщает пермская общественница Оксана Асауленко. По ее словам, участие в оперативных мероприятиях принимало управление собственной безопасности ГУФСИН края.

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«ИК-37. 18 марта на своем рабочем месте задержан начальник колонии для бывших сотрудников [силовых ведомств] Илья Асламов. В колонию приехали сотрудники УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю, а также спецназ, который вывел предпринимателя Олега Попова. Пока нет официального подтверждения информации», — написала Асауленко. Она добавила, что Попов проходит свидетелем по уголовному делу в отношении бывшего замначальника этой колонии Андрея Шварева.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю. Ответ ведомства ожидается. ИК-37 является колонией строгого режима, где содержатся бывшие работники судов и правоохранительных органов. Ранее отбывающие в ней наказание осужденные жаловались на вымогательства со стороны сотрудников колонии. После этого правоохранительные органы начали проверку в исправительном учреждении. В марте на территории колонии произошел крупный пожар.

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В Пермском крае задержан начальник исправительной колонии №37, расположенной близ Чусового, Илья Асламов. Об этом в своем паблике «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте» сообщает пермская общественница Оксана Асауленко. По ее словам, участие в оперативных мероприятиях принимало управление собственной безопасности ГУФСИН края. «ИК-37. 18 марта на своем рабочем месте задержан начальник колонии для бывших сотрудников [силовых ведомств] Илья Асламов. В колонию приехали сотрудники УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю, а также спецназ, который вывел предпринимателя Олега Попова. Пока нет официального подтверждения информации», — написала Асауленко. Она добавила, что Попов проходит свидетелем по уголовному делу в отношении бывшего замначальника этой колонии Андрея Шварева. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю. Ответ ведомства ожидается. ИК-37 является колонией строгого режима, где содержатся бывшие работники судов и правоохранительных органов. Ранее отбывающие в ней наказание осужденные жаловались на вымогательства со стороны сотрудников колонии. После этого правоохранительные органы начали проверку в исправительном учреждении. В марте на территории колонии произошел крупный пожар.
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