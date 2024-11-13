Обрушившийся на Екатеринбург снегопад стал причиной девятибалльных пробок вечером 13 ноября. Несколько читателей URA.RU пожаловались на резкий скачок цен на такси и работу общественного транспорта.
«Движение в центре полностью парализовано, автобусы и трамваи курсируют с долгими промежутками. На Радищева нет трамвая №1, в приложениях маршрут также не отображается. Как добираться в Академический, непонятно», — сказал очевидец. По словам других, пробки выстроились в сторону Уралмаша, автовокзала и Сортировки. «Без взлета цен на такси не обошлось», — отметил еще один собеседник.
Судя по «Яндекс Картам», сильно затруднено движение на улицах Малышева, Карла Либкнехта, Белинского, Куйбышева, Большакова, Фурманова и Московской. Также зафиксировано пять аварий в центре города.
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