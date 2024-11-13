В Перми на территории кампуса ПГНИУ открыли часовню, возведенную в память о погибших во время стрельбы в вузе. Чин освящения часовни совершил митрополит Пермский и кунгурский Мефодий, говорится на сайте местного епархиального управления.
«11 ноября митрополит Пермский и Кунгурский совершил освящение новосооруженной часовни во имя святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, расположенной на территории ПГНИУ», — сообщает пресс-служба епархии. В церемонии освящения и открытия часовни приняли участие губернатор Дмитрий Махонин, глава наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.
Закладка часовни состоялась в 2023 году, в этом году в ней провели первые богослужения. В 2021 году Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского государственного университета. Он убил шестерых человек, несколько человек получили огнестрельные ранения. Суд приговорил нападавшего к пожизненному лишению свободы.
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