Генсек ООН Гутерреш сделал прогноз погоды на 2025 год

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что 2025 год может стать самым жарким годом в истории человечества. Об этом он заявил в ходе своего последнего выступления, отметив резкое ухудшение климатических условий по всему миру.
«2024 год показал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением… В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух», — заявил Гутерриш. Его слова приводит РИА Новости. Поэтому 2025 год будет жарким, отметил генсек.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущий год может стать самым теплым годом за всю историю метеорологических наблюдений из-за резкого повышения температуры Атлантического и Тихого океанов. Он также отметил, что парниковые газы продолжают оставаться главной причиной глобального потепления, поскольку они задерживают длинноволновое излучение от поверхности Земли.
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