Греф сообщил детали «полета» Сбера в космос

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о планах компании по выходу в космос. Он подчеркнул, что это направление нельзя игнорировать.
«Мы точно в космос придем, в каком виде — мы сейчас обсуждаем», — передает слова Грефа ТАСС. Глава Сбербанка добавил, что данное направление является крайне важным. Компания уже сотрудничает с «Роскосмосом», участвуя в проектах, включая страхование жизни космонавтов.
В 2024 году Сбербанк застраховал космонавтов во время старта ракеты «Союз-2.1а». Греф отметил, что космос важен для развития финансовых технологий, и Сбер рассматривает несколько вариантов дальнейшего сотрудничества с этой отраслью. Также проводились запуски ракет с символикой Сбера и его проектов.
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