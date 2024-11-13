Греф сообщил детали «полета» Сбера в космос

Греф: Сбер готов прийти в космическую отрасль
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбер ведет сотрудничество с «Роскосмосом», заявил Греф
Сбер ведет сотрудничество с «Роскосмосом», заявил Греф Фото:

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о планах компании по выходу в космос. Он подчеркнул, что это направление нельзя игнорировать.

«Мы точно в космос придем, в каком виде — мы сейчас обсуждаем», — передает слова Грефа ТАСС. Глава Сбербанка добавил, что данное направление является крайне важным. Компания уже сотрудничает с «Роскосмосом», участвуя в проектах, включая страхование жизни космонавтов.

В 2024 году Сбербанк застраховал космонавтов во время старта ракеты «Союз-2.1а». Греф отметил, что космос важен для развития финансовых технологий, и Сбер рассматривает несколько вариантов дальнейшего сотрудничества с этой отраслью. Также проводились запуски ракет с символикой Сбера и его проектов.

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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о планах компании по выходу в космос. Он подчеркнул, что это направление нельзя игнорировать. «Мы точно в космос придем, в каком виде — мы сейчас обсуждаем», — передает слова Грефа ТАСС. Глава Сбербанка добавил, что данное направление является крайне важным. Компания уже сотрудничает с «Роскосмосом», участвуя в проектах, включая страхование жизни космонавтов. В 2024 году Сбербанк застраховал космонавтов во время старта ракеты «Союз-2.1а». Греф отметил, что космос важен для развития финансовых технологий, и Сбер рассматривает несколько вариантов дальнейшего сотрудничества с этой отраслью. Также проводились запуски ракет с символикой Сбера и его проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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