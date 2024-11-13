В окружении мэра Екатеринбурга начались семейные разборки: статусный отец против сына

От главы Екатеринбурга Орлова требуют устранить конфликт интересов
© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2024. День первый. Екатеринбург, орлов алексей
Считается, что за профессиональные качества Алексей Орлов ценит обоих Фото:

Вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков (финансы) и его сын Алексей — начальник городского департамента строительства — устроили борьбу за выживание, рассказали URA.RU сразу несколько источников в муниципальной власти. В ближайшее время мэру Алексею Орлову предстоит решить, кого из них оставить.

Этого от него, как уже сообщало агентство, требует прокуратура. Ведомство усмотрело конфликт интересов в том, что Корюков старший распоряжается всеми городскими финансами, его сын отвечает за работу одного из главных распорядителей средств, а жена Корюкова-младшего работает в его подведе — МКУ «Управление капстроительства». Сразу после прокурорского представления ее уволили, а интрига между Корюковыми подвисла.

По последним данным, Орлов лишь проинформировал прокурора города Светлану Кузнецову, что обязательно отреагирует. Но как именно, пока не определено.

В последних «Слухах» URA.RU рассказывало, что Корюков-старший неожиданно для всех предложил уволить его сына. В кулуарах «серого дома» сравнивают: возрастной замгубернатора Валерий Чайников недавно вообще покинул госслужбу, поняв, что иначе его сын не сможет стать успешным судьей. «А тут такое. Все, конечно, [от действий Корюкова] в шоке», — передал настроения один из источников.

А другой уточнил: самое интересное, что так же себя (якобы) ведет и Алексей Корюков. «Он прямо, в достаточно жестких формулировках, заявил: пусть убирают отца», — утверждает собеседник. Сами Корюковы на момент публикации на вопрос корреспондента не ответили. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.

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Вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков (финансы) и его сын Алексей — начальник городского департамента строительства — устроили борьбу за выживание, рассказали URA.RU сразу несколько источников в муниципальной власти. В ближайшее время мэру Алексею Орлову предстоит решить, кого из них оставить. Этого от него, как уже сообщало агентство, требует прокуратура. Ведомство усмотрело конфликт интересов в том, что Корюков старший распоряжается всеми городскими финансами, его сын отвечает за работу одного из главных распорядителей средств, а жена Корюкова-младшего работает в его подведе — МКУ «Управление капстроительства». Сразу после прокурорского представления ее уволили, а интрига между Корюковыми подвисла. По последним данным, Орлов лишь проинформировал прокурора города Светлану Кузнецову, что обязательно отреагирует. Но как именно, пока не определено. В последних «Слухах» URA.RU рассказывало, что Корюков-старший неожиданно для всех предложил уволить его сына. В кулуарах «серого дома» сравнивают: возрастной замгубернатора Валерий Чайников недавно вообще покинул госслужбу, поняв, что иначе его сын не сможет стать успешным судьей. «А тут такое. Все, конечно, [от действий Корюкова] в шоке», — передал настроения один из источников. А другой уточнил: самое интересное, что так же себя (якобы) ведет и Алексей Корюков. «Он прямо, в достаточно жестких формулировках, заявил: пусть убирают отца», — утверждает собеседник. Сами Корюковы на момент публикации на вопрос корреспондента не ответили. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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