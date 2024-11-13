В России взлетели цены на фрукты, овощи, сливочное масло и мясо

Росстат: за неделю сливочное масло в России подорожало на 1,2%

13 ноября 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Сливочное масло с начала года подорожало на 28,36%, заявили в Росстате Фото: Илья Московец © URA.RU За последнюю неделю стоимость сливочного масла увеличилась на 1,2%, а с начала года данный продукт подорожал на 28,36%. Кроме того, отмечается рост цен на фрукты, овощи и мясные изделия. Об этом стало известно из данных Росстата. «За период с 6 по 11 ноября 2024 г. цены на масло сливочное повысились на +1,2%», — сообщается на официальном сайте федеральной службы. Там добавили, что с начала года цены на этот продукт и вовсе выросли на 28,36%. В октябре значительно подорожали апельсины (+14,9%) и лимоны (+6,1%). Мяса индейки подорожало на 1,8%, а цены на мясные консервы для детского питания увеличились на 1,4%. Среди прочих товаров заметно подорожали шоколад (+2,3%) и оливковое масло (+1,8%). За последнюю неделю наблюдается рост цен на сыры (+0,8%), молоко и сметану (+0,7%), яйца и подсолнечное масло (+0,6%). Также подорожали различные виды рыбы и творога на 0,5%, заключили в Росстате. Крупные производители молочной продукции, в том числе бренд «Простоквашино», сообщали о сокращении производства сливочного масла и возможном повышении цен из-за дефицита сырья и увеличения издержек. Временные приостановления отгрузок касаются некоторых видов масла. Основные причины изменений — низкие запасы, рост мировых цен и повышенный спрос на молоко с низким содержанием жира. Сенатор Александр Двойных отметил, что высокий спрос ведет к подорожанию , но призвал не раздувать панику, добавив, что Министерство сельского хозяйства работает над увеличением объемов производства сырого молока для стабилизации цен, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последнюю неделю стоимость сливочного масла увеличилась на 1,2%, а с начала года данный продукт подорожал на 28,36%. Кроме того, отмечается рост цен на фрукты, овощи и мясные изделия. Об этом стало известно из данных Росстата. «За период с 6 по 11 ноября 2024 г. цены на масло сливочное повысились на +1,2%», — сообщается на официальном сайте федеральной службы. Там добавили, что с начала года цены на этот продукт и вовсе выросли на 28,36%. В октябре значительно подорожали апельсины (+14,9%) и лимоны (+6,1%). Мяса индейки подорожало на 1,8%, а цены на мясные консервы для детского питания увеличились на 1,4%. Среди прочих товаров заметно подорожали шоколад (+2,3%) и оливковое масло (+1,8%). За последнюю неделю наблюдается рост цен на сыры (+0,8%), молоко и сметану (+0,7%), яйца и подсолнечное масло (+0,6%). Также подорожали различные виды рыбы и творога на 0,5%, заключили в Росстате. Крупные производители молочной продукции, в том числе бренд «Простоквашино», сообщали о сокращении производства сливочного масла и возможном повышении цен из-за дефицита сырья и увеличения издержек. Временные приостановления отгрузок касаются некоторых видов масла. Основные причины изменений — низкие запасы, рост мировых цен и повышенный спрос на молоко с низким содержанием жира. Сенатор Александр Двойных отметил, что высокий спрос ведет к подорожанию, но призвал не раздувать панику, добавив, что Министерство сельского хозяйства работает над увеличением объемов производства сырого молока для стабилизации цен, передает Pravda.Ru.