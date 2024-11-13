Бизнес взвинтил цены на ремонт квартир и обслуживание автомобилей

Росстат: цены на шиномонтаж колес легкового автомобиля выросли почти на 4%

13 ноября 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Цены на услуги автосервисов выросли на треть за 2024 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России резко выросли цены в сфере услуг, а именно на ремонт квартир, обслуживание автомобилей, маникюр и женские стрижки. Это следует из данных Росстата. «Из бытовых услуг выросли цены на шиномонтаж колес легкового автомобиля (+3,9%), стирку и глажение белья (+3%), выполнение работ по облицовке кафельной плиткой (+2,5%), услуги бань и душевых (+2,3%)», — передает ТАСС данные Росстата. В том числе стоимость увеличилась на химчистку мужского костюма (+2,1%), постановку набоек (+1,9%), на ремонт и пошив одежды, мойку легкового автомобиля и регулировку развала-схождения колес, установку пластиковых окон и замену элементов питания в наручных часах. Услуги фотоателье, маникюр, модельные мужские и женские стрижки в среднем стали дороже на 1,8%. Ранее исследование сети автосервисов Fit Service показало, что стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России в среднем увеличилась на треть за текущий год. Так, средний чек за первые девять месяцев составил 10 тысяч рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России резко выросли цены в сфере услуг, а именно на ремонт квартир, обслуживание автомобилей, маникюр и женские стрижки. Это следует из данных Росстата. «Из бытовых услуг выросли цены на шиномонтаж колес легкового автомобиля (+3,9%), стирку и глажение белья (+3%), выполнение работ по облицовке кафельной плиткой (+2,5%), услуги бань и душевых (+2,3%)», — передает ТАСС данные Росстата. В том числе стоимость увеличилась на химчистку мужского костюма (+2,1%), постановку набоек (+1,9%), на ремонт и пошив одежды, мойку легкового автомобиля и регулировку развала-схождения колес, установку пластиковых окон и замену элементов питания в наручных часах. Услуги фотоателье, маникюр, модельные мужские и женские стрижки в среднем стали дороже на 1,8%. Ранее исследование сети автосервисов Fit Service показало, что стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России в среднем увеличилась на треть за текущий год. Так, средний чек за первые девять месяцев составил 10 тысяч рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Национальная служба новостей».