Бизнес взвинтил цены на ремонт квартир и обслуживание автомобилей

Росстат: цены на шиномонтаж колес легкового автомобиля выросли почти на 4%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа в автомобильной мастерской. Екатеринбург, иномарка, шиномонтаж, автослесарь, ремонт автомобиля, обслуживание авто, автомастерская, обслуживание автомобиля, тойота хайлендер, toyota highlander, автомобильная мастерская, шиномонтажка, обслуживание иномарок, автомеханик, среднее профессиональное образование
Цены на услуги автосервисов выросли на треть за 2024 год Фото:

В России резко выросли цены в сфере услуг, а именно на ремонт квартир, обслуживание автомобилей, маникюр и женские стрижки. Это следует из данных Росстата.

«Из бытовых услуг выросли цены на шиномонтаж колес легкового автомобиля (+3,9%), стирку и глажение белья (+3%), выполнение работ по облицовке кафельной плиткой (+2,5%), услуги бань и душевых (+2,3%)», — передает ТАСС данные Росстата. В том числе стоимость увеличилась на химчистку мужского костюма (+2,1%), постановку набоек (+1,9%), на ремонт и пошив одежды, мойку легкового автомобиля и регулировку развала-схождения колес, установку пластиковых окон и замену элементов питания в наручных часах. Услуги фотоателье, маникюр, модельные мужские и женские стрижки в среднем стали дороже на 1,8%.

Ранее исследование сети автосервисов Fit Service показало, что стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России в среднем увеличилась на треть за текущий год. Так, средний чек за первые девять месяцев составил 10 тысяч рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России резко выросли цены в сфере услуг, а именно на ремонт квартир, обслуживание автомобилей, маникюр и женские стрижки. Это следует из данных Росстата. «Из бытовых услуг выросли цены на шиномонтаж колес легкового автомобиля (+3,9%), стирку и глажение белья (+3%), выполнение работ по облицовке кафельной плиткой (+2,5%), услуги бань и душевых (+2,3%)», — передает ТАСС данные Росстата. В том числе стоимость увеличилась на химчистку мужского костюма (+2,1%), постановку набоек (+1,9%), на ремонт и пошив одежды, мойку легкового автомобиля и регулировку развала-схождения колес, установку пластиковых окон и замену элементов питания в наручных часах. Услуги фотоателье, маникюр, модельные мужские и женские стрижки в среднем стали дороже на 1,8%. Ранее исследование сети автосервисов Fit Service показало, что стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России в среднем увеличилась на треть за текущий год. Так, средний чек за первые девять месяцев составил 10 тысяч рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...