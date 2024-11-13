Цены на медуслуги продолжили уверенный рост

Росстат: лечебный массаж подорожал почти на 2%
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Ультразвуковое исследование стало дороже на 0,8%, заявили в Росстате
Ультразвуковое исследование стало дороже на 0,8%, заявили в Росстате Фото:

В Росстате обновили перечень медицинских услуг, на которые наблюдается повышение цен. Наиболее заметное удорожание затронуло лечебный массаж, стоимость которого возросла на 1,8%.

«В группе медицинских услуг выросли цены на лечебный массаж (+1,8%)», — приводит данные Росстата ТАСС. Отмечается, что цены на первичный консультативный осмотр у стоматолога выросли на 1,5%, а у врача-специалиста — на 1,2%.

Лечение кариеса подорожало на 1,1%, а физиотерапия и общий анализ крови увеличились в цене на 0,9%. Ультразвуковое исследование, стационарное пребывание, удаление зуба под местным обезболиванием и изготовление зубной коронки стали дороже на 0,8%, гастроскопия — на 0,7%, заключили в Росстате.

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В Росстате обновили перечень медицинских услуг, на которые наблюдается повышение цен. Наиболее заметное удорожание затронуло лечебный массаж, стоимость которого возросла на 1,8%. «В группе медицинских услуг выросли цены на лечебный массаж (+1,8%)», — приводит данные Росстата ТАСС. Отмечается, что цены на первичный консультативный осмотр у стоматолога выросли на 1,5%, а у врача-специалиста — на 1,2%. Лечение кариеса подорожало на 1,1%, а физиотерапия и общий анализ крови увеличились в цене на 0,9%. Ультразвуковое исследование, стационарное пребывание, удаление зуба под местным обезболиванием и изготовление зубной коронки стали дороже на 0,8%, гастроскопия — на 0,7%, заключили в Росстате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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