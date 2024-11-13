Цены на медуслуги продолжили уверенный рост

В Росстате обновили перечень медицинских услуг, на которые наблюдается повышение цен. Наиболее заметное удорожание затронуло лечебный массаж, стоимость которого возросла на 1,8%.
«В группе медицинских услуг выросли цены на лечебный массаж (+1,8%)», — приводит данные Росстата ТАСС. Отмечается, что цены на первичный консультативный осмотр у стоматолога выросли на 1,5%, а у врача-специалиста — на 1,2%.
Лечение кариеса подорожало на 1,1%, а физиотерапия и общий анализ крови увеличились в цене на 0,9%. Ультразвуковое исследование, стационарное пребывание, удаление зуба под местным обезболиванием и изготовление зубной коронки стали дороже на 0,8%, гастроскопия — на 0,7%, заключили в Росстате.
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