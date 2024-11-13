Пешком дешевле: в России увеличились тарифы на проезд

В России стоимость проезда на городском автобусе увеличилась на 1,1%

13 ноября 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Проезд на автобусе стал дороже в 2024 году Фото: Илья Московец © URA.RU Стоимость проезда на городском транспорте увеличилась за девять месяцев текущего года. Подорожание коснулось автобусов (+1,1%), трамваев (+ 0,5%), троллейбусов (+1%) и купейных вагонах скорых фирменных поездов дальнего следования (+0,5%). Это следует из данных Росстата. «Среди услуг пассажирского транспорта выросли цены на проезд в городском автобусе (+1,1%), троллейбусе (+1%), междугороднем автобусе, трамвае и купейных вагонах скорых фирменных поездов дальнего следования (+0,5%)», — приводит ТАСС данные Росстата. В том числе стоимость увеличилась на аренду автомобиля (+4,8%), проезд на такси (+3,5%), маршрутном такси (+3%) и на проезд в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования (+4,6%). Однако в то же время цены снизились на проезд в скорых нефирменных плацкартных вагонах (-2,1%) и скорых фирменных плацкартных вагонах (-2%) поездов дальнего следования. Ранее «Известия» писали, что стоимость поездок на такси в Москве увеличится с 25 октября. Так, в тарифе «Комфорт» цена за километр пути и минуты увеличится на 25%, с 12 до 15 рублей. В том числе подорожает минута ожидания с 13 до 15 рублей, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость проезда на городском транспорте увеличилась за девять месяцев текущего года. Подорожание коснулось автобусов (+1,1%), трамваев (+ 0,5%), троллейбусов (+1%) и купейных вагонах скорых фирменных поездов дальнего следования (+0,5%). Это следует из данных Росстата. «Среди услуг пассажирского транспорта выросли цены на проезд в городском автобусе (+1,1%), троллейбусе (+1%), междугороднем автобусе, трамвае и купейных вагонах скорых фирменных поездов дальнего следования (+0,5%)», — приводит ТАСС данные Росстата. В том числе стоимость увеличилась на аренду автомобиля (+4,8%), проезд на такси (+3,5%), маршрутном такси (+3%) и на проезд в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования (+4,6%). Однако в то же время цены снизились на проезд в скорых нефирменных плацкартных вагонах (-2,1%) и скорых фирменных плацкартных вагонах (-2%) поездов дальнего следования. Ранее «Известия» писали, что стоимость поездок на такси в Москве увеличится с 25 октября. Так, в тарифе «Комфорт» цена за километр пути и минуты увеличится на 25%, с 12 до 15 рублей. В том числе подорожает минута ожидания с 13 до 15 рублей, передает «Национальная служба новостей».