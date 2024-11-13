«Я не был внутри»: Киркоров признался Ивлеевой в чувствах спустя год после «Голой вечеринки»

Киркоров: я вообще не был на «Голой вечеринке» Ивлеевой
© Служба новостей «URA.RU»
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Киркоров заявил, что ждал извинений от Ивлеевой
Киркоров заявил, что ждал извинений от Ивлеевой Фото:

Певец Филипп Киркоров спустя год после «Голой вечеринки» поделился своими чувствами и размышлениями о прошедшем событии. Он подчеркнул, что на самом мероприятии не присутствовал и выразил недовольство тем, что не получил извинений от организатора мероприятия Анастасии Ивлеевой.

«Я в той истории просто мимо проходил. Я там даже не был внутри . Извиниться можно было?» — передает слова Киркорова издание Women. Музыкант добавил, что, несмотря на его большие репутационные потери из-за ситуации, Ивлеева даже не извинилась перед ним. Киркоров, по его словам, посетил вечернику лишь на несколько минут, подарил цветы и сразу ушел.

20 декабря 2023 года Ивлеева провела вечеринку, на которой представила неопубликованную обложку Playboy с дресс-кодом «почти голый». Сразу после мероприятия в интернете развернулось обсуждение, приведшее к последствиям: многим знаменитым гостям запретили выступления и вырезали из новогодних концертов. В ответ артисты начали публично извиняться.

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Певец Филипп Киркоров спустя год после «Голой вечеринки» поделился своими чувствами и размышлениями о прошедшем событии. Он подчеркнул, что на самом мероприятии не присутствовал и выразил недовольство тем, что не получил извинений от организатора мероприятия Анастасии Ивлеевой. «Я в той истории просто мимо проходил. Я там даже не был внутри . Извиниться можно было?» — передает слова Киркорова издание Women. Музыкант добавил, что, несмотря на его большие репутационные потери из-за ситуации, Ивлеева даже не извинилась перед ним. Киркоров, по его словам, посетил вечернику лишь на несколько минут, подарил цветы и сразу ушел. 20 декабря 2023 года Ивлеева провела вечеринку, на которой представила неопубликованную обложку Playboy с дресс-кодом «почти голый». Сразу после мероприятия в интернете развернулось обсуждение, приведшее к последствиям: многим знаменитым гостям запретили выступления и вырезали из новогодних концертов. В ответ артисты начали публично извиняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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