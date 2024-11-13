На Тюменском тракте жестко столкнулись два грузовика. Фото

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В аварию попал КамАЗ и грузовик Mitsubishi (архивное фото)
В аварию попал КамАЗ и грузовик Mitsubishi (архивное фото) Фото:

На Тюменском тракте вечером 13 ноября грузовик Mitsubishi столкнулся с КамАЗом с полуприцепом. В результате аварии водитель грузовика госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщает отдел пропаганды ГАИ Свердловской области.

«На 30 км автодороги „Екатеринбург — Тюмень“... Водитель, управляя грузовым автомобилем Mitsubishi, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, вследствие чего не выдержал достаточную дистанцию до двигающегося впереди КамАЗ в составе с полуприцепом Schmitz и допустил с ним столкновение», — говорится в telegram-канале ведомства.

Водитель Mitsubishi доставлен в городскую больницу №36 в Екатеринбурге, медики оказывают ему необходимую помощь. По факту ДТП полицией будет проведена проверка.

Фото:

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На Тюменском тракте вечером 13 ноября грузовик Mitsubishi столкнулся с КамАЗом с полуприцепом. В результате аварии водитель грузовика госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщает отдел пропаганды ГАИ Свердловской области. «На 30 км автодороги „Екатеринбург — Тюмень“... Водитель, управляя грузовым автомобилем Mitsubishi, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, вследствие чего не выдержал достаточную дистанцию до двигающегося впереди КамАЗ в составе с полуприцепом Schmitz и допустил с ним столкновение», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель Mitsubishi доставлен в городскую больницу №36 в Екатеринбурге, медики оказывают ему необходимую помощь. По факту ДТП полицией будет проведена проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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