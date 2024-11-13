На Тюменском тракте вечером 13 ноября грузовик Mitsubishi столкнулся с КамАЗом с полуприцепом. В результате аварии водитель грузовика госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщает отдел пропаганды ГАИ Свердловской области.
«На 30 км автодороги „Екатеринбург — Тюмень“... Водитель, управляя грузовым автомобилем Mitsubishi, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, вследствие чего не выдержал достаточную дистанцию до двигающегося впереди КамАЗ в составе с полуприцепом Schmitz и допустил с ним столкновение», — говорится в telegram-канале ведомства.
Водитель Mitsubishi доставлен в городскую больницу №36 в Екатеринбурге, медики оказывают ему необходимую помощь. По факту ДТП полицией будет проведена проверка.
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