13 ноября 2024

Главный тренер ХК «Металлург» Разин назвал журналистов подонками после матча

Главный тренер ХК «Металлург» Разин назвал журналистов подонками из-за фейков
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Трактор Автомобилист. Челябинск., разин андрей
Разин заявил, что отказывается сотрудничать с корреспондентами, которые перегибают палку Фото:

Главный тренер магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Андрей Разин назвал падонками журналистов, которые вбрасывают недостоверные слухи про него и команду. Это заявление он сделал на послематчевой конференции по итогам игры, на котором челябинский ХК «Трактор» разгромил магнитогорскую команду в первом Южноуральском дерби сезона КХЛ 2024-2025 со счетом 4:0.

«Я как работал, так и работаю — я уверенный в себе человек. Я могу только сказать корреспондентам, в лице там самого главного подонка среди журналистов — Алексея Шевченко — собаки лают, караван идет. Когда тяжело выкарабкиваться, много собак тявкает, но у меня таких ситуаций было полно в других клубах, когда такие камни летели сверху такие, но я все это пережил», — заявил Разин. Было заметно, что тренер «Металлурга» переживает за разгром своей команды.

При этом Разин добавил, что всегда открыт для журналистов, которые не «перегибают палку». По его словам, в его черный список попадают СМИ, которые в погоне за скандалами придумывают фейки, делают вбросы про трансферы игроков и вносят разлад в его команду.

Тренер ХК «Трактора» Бенуа Гру на пресс-конференции был в более хорошем настроении. Он отметил, что внимательно изучал тактику игры магнитогорской команды. Он отметил, что «Металлург», это команда которая победила в предыдущем Кубке Гагарина и для челябинцев было «важно и приятно» завершили этот выезд победой.

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Главный тренер магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Андрей Разин назвал падонками журналистов, которые вбрасывают недостоверные слухи про него и команду. Это заявление он сделал на послематчевой конференции по итогам игры, на котором челябинский ХК «Трактор» разгромил магнитогорскую команду в первом Южноуральском дерби сезона КХЛ 2024-2025 со счетом 4:0. «Я как работал, так и работаю — я уверенный в себе человек. Я могу только сказать корреспондентам, в лице там самого главного подонка среди журналистов — Алексея Шевченко — собаки лают, караван идет. Когда тяжело выкарабкиваться, много собак тявкает, но у меня таких ситуаций было полно в других клубах, когда такие камни летели сверху такие, но я все это пережил», — заявил Разин. Было заметно, что тренер «Металлурга» переживает за разгром своей команды. При этом Разин добавил, что всегда открыт для журналистов, которые не «перегибают палку». По его словам, в его черный список попадают СМИ, которые в погоне за скандалами придумывают фейки, делают вбросы про трансферы игроков и вносят разлад в его команду. Тренер ХК «Трактора» Бенуа Гру на пресс-конференции был в более хорошем настроении. Он отметил, что внимательно изучал тактику игры магнитогорской команды. Он отметил, что «Металлург», это команда которая победила в предыдущем Кубке Гагарина и для челябинцев было «важно и приятно» завершили этот выезд победой.
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