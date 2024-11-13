В России проведут эксперимент по новому методу контроля над мигрантами

В России с 1 декабря начнется эксперимент по контролю над въезжающими в страну мигрантами. Теперь они будут обязаны предоставлять свою биометрию.
«Кабмин России утвердил проведение с 1 декабря эксперимента по сдаче биометрии иностранцами. [Ее будут сдавать] при въезде в страну через ряд пунктов пропуска», — передает ТАСС.
По данным газеты «Известия», число иностранных граждан, получивших в России разрешение на работу, увеличилось на 41% за текущий год. За первые девять месяцев 2024 года было выдано 120,2 тысячи таких разрешений, что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Отмечается также, что из общего числа разрешений 34,9 тысячи были выданы высококвалифицированным специалистам, что на 55% больше по сравнению с прошлым годом.
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