13 ноября 2024

В России проведут эксперимент по новому методу контроля над мигрантами

В России объявили о старте эксперимента по сдаче мигрантами биометрии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теперь граждане иностранных государств будут сдавать биометрию при въезде в Россию
Теперь граждане иностранных государств будут сдавать биометрию при въезде в Россию Фото:

В России с 1 декабря начнется эксперимент по контролю над въезжающими в страну мигрантами. Теперь они будут обязаны предоставлять свою биометрию.

«Кабмин России утвердил проведение с 1 декабря эксперимента по сдаче биометрии иностранцами. [Ее будут сдавать] при въезде в страну через ряд пунктов пропуска», — передает ТАСС.

По данным газеты «Известия», число иностранных граждан, получивших в России разрешение на работу, увеличилось на 41% за текущий год. За первые девять месяцев 2024 года было выдано 120,2 тысячи таких разрешений, что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Отмечается также, что из общего числа разрешений 34,9 тысячи были выданы высококвалифицированным специалистам, что на 55% больше по сравнению с прошлым годом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с 1 декабря начнется эксперимент по контролю над въезжающими в страну мигрантами. Теперь они будут обязаны предоставлять свою биометрию. «Кабмин России утвердил проведение с 1 декабря эксперимента по сдаче биометрии иностранцами. [Ее будут сдавать] при въезде в страну через ряд пунктов пропуска», — передает ТАСС. По данным газеты «Известия», число иностранных граждан, получивших в России разрешение на работу, увеличилось на 41% за текущий год. За первые девять месяцев 2024 года было выдано 120,2 тысячи таких разрешений, что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Отмечается также, что из общего числа разрешений 34,9 тысячи были выданы высококвалифицированным специалистам, что на 55% больше по сравнению с прошлым годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...