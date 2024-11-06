Сколько мигрантов на самом деле живет в РФ: статистика

МВД: в России возросло количество нелегалов в 2024 году

07 ноября 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

В России находится свыше 6,5 млн иностранцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России по последним данным, находится свыше 6,5 млн иностранцев, среди них есть и большое количество нелегалов. Несмотря на ужесточение миграционной политики, количество приезжих в Россию в 2024 году только возросло. Откуда к нам приезжают мигранты и чем они у нас занимаются — в материале URA.RU. Полиция усилила контроль за пребыванием мигрантов и языковыми центрами Фото: Илья Московец © URA.RU Сколько мигрантов на самом деле живет в России По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 млн граждан, приехавших к нам из других государств. Из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания. А с начала 2024 года число нелегалов в России выросло примерно на 40%, заявил глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии ведомства. Месяцем ранее МВД оценивало количество вставших на миграционный учете иностранцев в 6,2 млн человек. Это составляет чуть более четырех процентов от населения России. При этом Колокольцев отметил рост дефицита кадров в ряде регионов, а также случаи участия полиции в легализации иностранцев, пишет РБК. По данным главы МВД, в 2024 году выявлено 373 случая организации нелегальной миграции — это в пять раз больше случаев годом ранее. Колокольцев отметил, что правоохранители усилили контроль за пребыванием мигрантов и получения ими документов о владении русским языком. Ужесточение миграционного законодательства последовало за терактом в «Крокус Сити Холле», в ходе которого погибли 145 человек. В рамках уголовного дела арестовали 18 человек, среди которых четверо предполагаемых исполнителей теракта — из Таджикистана. Чаще всего мигранты приезжают в Россию из Таджикистана Фото: Илья Московец © URA.RU Откуда едут мигранты в Россию Согласно Росстату, в сентябре 2024 года жить в Россию чаще всего мигранты переезжали из Таджикистана (31%). Следом по количеству мигрантов идут Киргизия (10%) и Украина (9%). Согласно статистике, чаще всего переехавший в РФ мигрант — это мужчина (55%) в возрасте от 16 до 60 лет, женатый (51,4%) и со средним полным образованием (39,4%). Причинами переезда почти половина (47%) опрошенных назвали «личные». 28% приезжают работать, 12% опрошенных — учиться. Только один процент мигрантов назвал в качестве причины переезда в Россию репатриацию и обострение межнациональных отношений, отмечает сайт «Ньюс». Только 28 процентов мигрантов приезжают в Россию работать Фото: Илья Московец © URA.RU МВД рассказало о росте числа легальных трудовых мигрантов Количество мигрантов, получивших разрешение на работу в России, выросло на 41%, рассказали в МВД газете «Известия». По итогам девяти месяцев 2024 года иностранным гражданам выдали 120,2 тысячи разрешений на работу — это на 41% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В том числе 34,9 тысячи документов оформили высококвалифицированным специалистам (+55% к периоду прошлого года). При этом число мигрантов из стран ближнего зарубежья, с которыми у России безвизовый режим, таких как Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан, сократилось на 100 тыс. Граждане этих стран должны оформлять патент, который позволяет работать только в регионе, где был получен. Мигранты стали чаще совершать преступления экстремистской направленности Фото: Илья Московец © URA.RU Что известно о мигрантской преступности в России Иностранцы в России за восемь месяцев 2024 года совершили более 26 тыс. преступлений, сообщил Следственный комитет России (СКР) по итогам совещания с главой ведомства Александром Бастрыкиным. Практически втрое выросло число преступлений, совершенных нелегалами — с 2880 до 8059, сообщает «Коммерсант». По данным СКР, за 2024 год число преступлений со стороны трудовых мигрантов возросло с 5868 до 9708, а преступлений приезжих, получивших гражданство менее десяти лет назад, — с семи тыс. до 11 тыс. При этом количество тяжких преступлений возросло на 12%. С начала года было совершено 73 преступления экстремистской направленности, что на 14 больше, чем годом ранее. Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственных управлений регионов, где «наблюдается наиболее напряженная миграционная ситуация». В эти территории входит Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Оренбургская, Новгородская и Калининградская области. Глава СКР поручил заняться этой проблемой, выяснить и «реагировать на изменения ситуации». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России по последним данным, находится свыше 6,5 млн иностранцев, среди них есть и большое количество нелегалов. Несмотря на ужесточение миграционной политики, количество приезжих в Россию в 2024 году только возросло. Откуда к нам приезжают мигранты и чем они у нас занимаются — в материале URA.RU. По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 млн граждан, приехавших к нам из других государств. Из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания. А с начала 2024 года число нелегалов в России выросло примерно на 40%, заявил глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии ведомства. Месяцем ранее МВД оценивало количество вставших на миграционный учете иностранцев в 6,2 млн человек. Это составляет чуть более четырех процентов от населения России. При этом Колокольцев отметил рост дефицита кадров в ряде регионов, а также случаи участия полиции в легализации иностранцев, пишет РБК. По данным главы МВД, в 2024 году выявлено 373 случая организации нелегальной миграции — это в пять раз больше случаев годом ранее. Колокольцев отметил, что правоохранители усилили контроль за пребыванием мигрантов и получения ими документов о владении русским языком. Ужесточение миграционного законодательства последовало за терактом в «Крокус Сити Холле», в ходе которого погибли 145 человек. В рамках уголовного дела арестовали 18 человек, среди которых четверо предполагаемых исполнителей теракта — из Таджикистана. Согласно Росстату, в сентябре 2024 года жить в Россию чаще всего мигранты переезжали из Таджикистана (31%). Следом по количеству мигрантов идут Киргизия (10%) и Украина (9%). Согласно статистике, чаще всего переехавший в РФ мигрант — это мужчина (55%) в возрасте от 16 до 60 лет, женатый (51,4%) и со средним полным образованием (39,4%). Причинами переезда почти половина (47%) опрошенных назвали «личные». 28% приезжают работать, 12% опрошенных — учиться. Только один процент мигрантов назвал в качестве причины переезда в Россию репатриацию и обострение межнациональных отношений, отмечает сайт «Ньюс». Количество мигрантов, получивших разрешение на работу в России, выросло на 41%, рассказали в МВД газете «Известия». По итогам девяти месяцев 2024 года иностранным гражданам выдали 120,2 тысячи разрешений на работу — это на 41% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В том числе 34,9 тысячи документов оформили высококвалифицированным специалистам (+55% к периоду прошлого года). При этом число мигрантов из стран ближнего зарубежья, с которыми у России безвизовый режим, таких как Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан, сократилось на 100 тыс. Граждане этих стран должны оформлять патент, который позволяет работать только в регионе, где был получен. Иностранцы в России за восемь месяцев 2024 года совершили более 26 тыс. преступлений, сообщил Следственный комитет России (СКР) по итогам совещания с главой ведомства Александром Бастрыкиным. Практически втрое выросло число преступлений, совершенных нелегалами — с 2880 до 8059, сообщает «Коммерсант». По данным СКР, за 2024 год число преступлений со стороны трудовых мигрантов возросло с 5868 до 9708, а преступлений приезжих, получивших гражданство менее десяти лет назад, — с семи тыс. до 11 тыс. При этом количество тяжких преступлений возросло на 12%. С начала года было совершено 73 преступления экстремистской направленности, что на 14 больше, чем годом ранее. Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственных управлений регионов, где «наблюдается наиболее напряженная миграционная ситуация». В эти территории входит Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Оренбургская, Новгородская и Калининградская области. Глава СКР поручил заняться этой проблемой, выяснить и «реагировать на изменения ситуации».