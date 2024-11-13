Боссы продовольственного рынка обратились к россиянам по поводу цен: почему еда дорожает, но не страшно

Боссы продовольственного рынка обратились к россиянам по поводу роста цен

14 ноября 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Производство продукции увеличивается вместе с ростом цен Фото: Илья Московец © URA.RU В России продолжает увеличиваться стоимость продуктов. Отмечается рост цен на фрукты, овощи и мясные изделия. Почему еда дорожает, но это не страшно — в материале URA.RU. Россия установит рекорд в мясном животноводстве Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что в 2024 году Россия установит очередной рекорд в мясном животноводстве, увеличив объемы производства всех видов мяса. По его словам, по итогам года прибавка по мясу птицы составит около 2%, хорошие темпы и у свиноводства — рост превысит 4%. По индейке рост составит около 2—3%, а Россия останется второй в мире по объему производства этого вида мяса. Производство говядины в сельхозорганизациях ускорилось, рост составит 5—6% по итогам года. Юшин отметил, что Россия укрепит свое положение четвертой страны в мире по объемам производства мяса, а дальнейшее развитие связано именно с экспортом — с расширением как географии поставок, так и ассортимента продукции. Прирост производства, как подчеркнул эксперт, гарантирует сохранение экономической доступности основных видов мяса, а цены производителей в этот период значительно ниже, чем годом ранее. Например, оптовые цены мяса птицы примерно на 20% ниже, а по свинине рост составил примерно 3—4%. Что будет с мясом в РФ Цены на свинину увеличились в пределах 1-3% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU За девять месяцев 2024 года прирост производства свинины составил 5,6%. Цены на живых свиней, кусковое мясо, полутуши как для розницы, так и для мясоперерабатывающих предприятий увеличились в пределах 1-3% за 10 месяцев, что ниже инфляции, заявил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. В потребительском сегменте рост составляет около 4%, что является «стабильной для потребителя ситуацией», отметил он. Прирост производства мяса птицы в третьем квартале 2024 года составил 5,7-8,6%. Это позволяет ожидать существенного увеличения выпуска продукции по итогам года, сообщил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Ситуация с яйцом и молочной продукцией Цены на яйца остаются ниже уровня начала года на 14,5% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России обеспечение спроса на яйцо остается стабильным, а прирост производства в октябре составил 3,5% к предыдущему месяцу, заявила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. По ее словам, отпускная цена на продукт остается ниже уровня начала года в 14,5%, а проводимая реконструкция и модернизация предприятий гарантирует прирост производства до конца года. Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов подчеркнул, что текущие цены на рынке готовой молочной продукции обусловлены влиянием целого комплекса факторов. Ключевой причиной динамики цен, как подчеркнул Белов, является рост себестоимости производства в связи с повышением затрат на него. Расходы предприятий выросли по всем направлениям: зарплаты, энергоресурсы, корма, обслуживание оборудования и так далее. Еще одним важным фактором, по словам эксперта, стал рост ключевой ставки ЦБ РФ и повышение ставок по кредитам. Перед отраслью стоит задача наращивания производства сырого молока, чтобы обеспечить растущий спрос и в будущем реализовать экспорт. Этого, добавил Белов, можно достичь путем строительства новых ферм и модернизацией действующих животноводческих комплексов, но для этого нужны доступные кредиты, а также стабильность мер и объемов господдержки сырьевого сектора. Увеличение производства кондитерской продукции За девять месяцев 2024 года объем производства кондитерской продукции превысил 3,1 миллиона тонн, что на 5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение объемов выпуска обеспечивается как за счет роста потребления внутри страны, так и за счет увеличения экспортных отгрузок. Россия вернула себе статус крупнейшего поставщика шоколада и шоколадной кондитерской продукции в Китай, опередив Италию и Бельгию, отметил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. Эксперт подчеркнул, что особенно важно, что положительная динамика развития отрасли происходит на фоне сложных экономических процессов, в том числе роста цен на какао и другое сырье. На данный момент важно обеспечить бесперебойную работу отрасли, добавил Лашманкин. Высокий спрос на овощи Овощи в предстоящий сезон будут пользоваться высоким спросом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков отметил, что ситуация на рынке овощей остается стабильной, а продукция в предстоящий сезон будет пользоваться высоким спросом. По его словам, по огурцам отечественный рынок обеспечивается на 97-98%, а по томатам есть расчет на рост производства за счет открытия новых теплиц и модернизации уже работающих предприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России продолжает увеличиваться стоимость продуктов. Отмечается рост цен на фрукты, овощи и мясные изделия. Почему еда дорожает, но это не страшно — в материале URA.RU. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что в 2024 году Россия установит очередной рекорд в мясном животноводстве, увеличив объемы производства всех видов мяса. По его словам, по итогам года прибавка по мясу птицы составит около 2%, хорошие темпы и у свиноводства — рост превысит 4%. По индейке рост составит около 2—3%, а Россия останется второй в мире по объему производства этого вида мяса. Производство говядины в сельхозорганизациях ускорилось, рост составит 5—6% по итогам года. Юшин отметил, что Россия укрепит свое положение четвертой страны в мире по объемам производства мяса, а дальнейшее развитие связано именно с экспортом — с расширением как географии поставок, так и ассортимента продукции. Прирост производства, как подчеркнул эксперт, гарантирует сохранение экономической доступности основных видов мяса, а цены производителей в этот период значительно ниже, чем годом ранее. Например, оптовые цены мяса птицы примерно на 20% ниже, а по свинине рост составил примерно 3—4%. За девять месяцев 2024 года прирост производства свинины составил 5,6%. Цены на живых свиней, кусковое мясо, полутуши как для розницы, так и для мясоперерабатывающих предприятий увеличились в пределах 1-3% за 10 месяцев, что ниже инфляции, заявил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. В потребительском сегменте рост составляет около 4%, что является «стабильной для потребителя ситуацией», отметил он. Прирост производства мяса птицы в третьем квартале 2024 года составил 5,7-8,6%. Это позволяет ожидать существенного увеличения выпуска продукции по итогам года, сообщил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В России обеспечение спроса на яйцо остается стабильным, а прирост производства в октябре составил 3,5% к предыдущему месяцу, заявила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. По ее словам, отпускная цена на продукт остается ниже уровня начала года в 14,5%, а проводимая реконструкция и модернизация предприятий гарантирует прирост производства до конца года. Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов подчеркнул, что текущие цены на рынке готовой молочной продукции обусловлены влиянием целого комплекса факторов. Ключевой причиной динамики цен, как подчеркнул Белов, является рост себестоимости производства в связи с повышением затрат на него. Расходы предприятий выросли по всем направлениям: зарплаты, энергоресурсы, корма, обслуживание оборудования и так далее. Еще одним важным фактором, по словам эксперта, стал рост ключевой ставки ЦБ РФ и повышение ставок по кредитам. Перед отраслью стоит задача наращивания производства сырого молока, чтобы обеспечить растущий спрос и в будущем реализовать экспорт. Этого, добавил Белов, можно достичь путем строительства новых ферм и модернизацией действующих животноводческих комплексов, но для этого нужны доступные кредиты, а также стабильность мер и объемов господдержки сырьевого сектора. За девять месяцев 2024 года объем производства кондитерской продукции превысил 3,1 миллиона тонн, что на 5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение объемов выпуска обеспечивается как за счет роста потребления внутри страны, так и за счет увеличения экспортных отгрузок. Россия вернула себе статус крупнейшего поставщика шоколада и шоколадной кондитерской продукции в Китай, опередив Италию и Бельгию, отметил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. Эксперт подчеркнул, что особенно важно, что положительная динамика развития отрасли происходит на фоне сложных экономических процессов, в том числе роста цен на какао и другое сырье. На данный момент важно обеспечить бесперебойную работу отрасли, добавил Лашманкин. Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков отметил, что ситуация на рынке овощей остается стабильной, а продукция в предстоящий сезон будет пользоваться высоким спросом. По его словам, по огурцам отечественный рынок обеспечивается на 97-98%, а по томатам есть расчет на рост производства за счет открытия новых теплиц и модернизации уже работающих предприятий.