Стала известна причина обрушения моста в Крыму

Мост на дороге «Джанкой — Маслово» в Крыму обрушился из-за движения перегруженного большегруза. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя. Ведомство организовало проверку.
«Следователи работают на месте обрушения моста в Джанкойском районе… Организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой — Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста», — говорится в telegram-канале регионального СК.
В результате происшествия водитель грузовика получил травмы, еще один пострадавший — водитель легковой машины — госпитализирован. Сейчас следователи осматривают территорию, изучают документы машин. Позже будет дана оценка состоянию путепровода.
ЧП произошло в ночь с 13 на 14 ноября, передает «Царьград». На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые вытаскивали пострадавших из-под завалов. Глава администрации Джанкойского района Республики Крым Инна Федоренко уточнила, что после происшествия были разработаны альтернативные маршруты проезда через Соленое Озеро.
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