13 ноября 2024

Стала известна причина обрушения моста в Крыму

Мост в Крыму обрушился из-за перегруженного грузовика
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте обрушения моста работают следователи
На месте обрушения моста работают следователи Фото:

Мост на дороге «Джанкой — Маслово» в Крыму обрушился из-за движения перегруженного большегруза. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя. Ведомство организовало проверку. 

«Следователи работают на месте обрушения моста в Джанкойском районе… Организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой — Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста», — говорится в telegram-канале регионального СК.

В результате происшествия водитель грузовика получил травмы, еще один пострадавший — водитель легковой машины — госпитализирован. Сейчас следователи осматривают территорию, изучают документы машин. Позже будет дана оценка состоянию путепровода.

ЧП произошло в ночь с 13 на 14 ноября, передает «Царьград». На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые вытаскивали пострадавших из-под завалов. Глава администрации Джанкойского района Республики Крым Инна Федоренко уточнила, что после происшествия были разработаны альтернативные маршруты проезда через Соленое Озеро.

Фото:

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Мост на дороге «Джанкой — Маслово» в Крыму обрушился из-за движения перегруженного большегруза. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя. Ведомство организовало проверку.  «Следователи работают на месте обрушения моста в Джанкойском районе… Организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой — Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста», — говорится в telegram-канале регионального СК. В результате происшествия водитель грузовика получил травмы, еще один пострадавший — водитель легковой машины — госпитализирован. Сейчас следователи осматривают территорию, изучают документы машин. Позже будет дана оценка состоянию путепровода. ЧП произошло в ночь с 13 на 14 ноября, передает «Царьград». На месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые вытаскивали пострадавших из-под завалов. Глава администрации Джанкойского района Республики Крым Инна Федоренко уточнила, что после происшествия были разработаны альтернативные маршруты проезда через Соленое Озеро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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