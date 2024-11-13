13 ноября 2024
12 ноября 2024

Из Ханты-Мансийска отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарной помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общий вес посылок - 20 тонн (архивное фото)
Общий вес посылок - 20 тонн (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Партию груза общим весом в 20 тонн от жителей Ханты-Мансийска отправили в зону спецоперации России на Украине. Ее уже выслали волонтеры организации «СборХМ», сообщили в пресс-службе администрации города.

«Жители окружной столицы продолжают помогать защитникам нашей страны. Очередную партию груза весом около 20 тонн отправили волонтеры организации „СборХМ“. Хантымансийцы собрали все необходимое с учётом актуальных потребностей бойцов», — говорится в telegram-канале мэрии.

Руководитель «СборХМ» Кристина Филиппенко поблагодарила «Водоканал» за 10 кубов пиломатериала, который отправляется на передовую для строительства блиндажей, а также администрацию и депутатов города, школьников, волонтеров и неравнодушных жителей за помощь в сборе посылок. Также на СВО отправились печи-буржуйки, генераторы, бензопилы, спальные мешки и термобелье. До конца года планируется собрать еще две партии груза.

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Партию груза общим весом в 20 тонн от жителей Ханты-Мансийска отправили в зону спецоперации России на Украине. Ее уже выслали волонтеры организации «СборХМ», сообщили в пресс-службе администрации города. «Жители окружной столицы продолжают помогать защитникам нашей страны. Очередную партию груза весом около 20 тонн отправили волонтеры организации „СборХМ“. Хантымансийцы собрали все необходимое с учётом актуальных потребностей бойцов», — говорится в telegram-канале мэрии. Руководитель «СборХМ» Кристина Филиппенко поблагодарила «Водоканал» за 10 кубов пиломатериала, который отправляется на передовую для строительства блиндажей, а также администрацию и депутатов города, школьников, волонтеров и неравнодушных жителей за помощь в сборе посылок. Также на СВО отправились печи-буржуйки, генераторы, бензопилы, спальные мешки и термобелье. До конца года планируется собрать еще две партии груза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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