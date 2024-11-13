Партию груза общим весом в 20 тонн от жителей Ханты-Мансийска отправили в зону спецоперации России на Украине. Ее уже выслали волонтеры организации «СборХМ», сообщили в пресс-службе администрации города.
«Жители окружной столицы продолжают помогать защитникам нашей страны. Очередную партию груза весом около 20 тонн отправили волонтеры организации „СборХМ“. Хантымансийцы собрали все необходимое с учётом актуальных потребностей бойцов», — говорится в telegram-канале мэрии.
Руководитель «СборХМ» Кристина Филиппенко поблагодарила «Водоканал» за 10 кубов пиломатериала, который отправляется на передовую для строительства блиндажей, а также администрацию и депутатов города, школьников, волонтеров и неравнодушных жителей за помощь в сборе посылок. Также на СВО отправились печи-буржуйки, генераторы, бензопилы, спальные мешки и термобелье. До конца года планируется собрать еще две партии груза.
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