Бытовой майнинг увеличил потребление электричества в Пермском крае

В Пермском крае за последние девять месяцев значительно выросло потребление электроэнергии. Это значение выросло сразу на 7%, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова гендиректора ПАО «Пермэнергосбыт» Игоря Шершакова.
«Две основные причины — совершенствование учета электроэнергии и рост числа приборов в домохозяйствах. Тем не менее, таких показателей не было давно. Предполагаю, что третьей причиной стал бытовой майнинг. Конечно, у нас не Иркутская область, где майнеры „гудят в каждом сарае“. Но даже при пермских тарифах вполне вероятно сделать бытовой майнинг рентабельным», — цитирует издание.
В целом, за 2024 год потребление электричества в регионе выросло. Значительную роль на рост потребления оказали промышленные предприятия Пермского края.
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