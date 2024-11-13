13 ноября 2024

Бытовой майнинг увеличил потребление электричества в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Энергопотребление населения выросло на 7% с начала года
Энергопотребление населения выросло на 7% с начала года Фото:

В Пермском крае за последние девять месяцев значительно выросло потребление электроэнергии. Это значение выросло сразу на 7%, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова гендиректора ПАО «Пермэнергосбыт» Игоря Шершакова.

«Две основные причины — совершенствование учета электроэнергии и рост числа приборов в домохозяйствах. Тем не менее, таких показателей не было давно. Предполагаю, что третьей причиной стал бытовой майнинг. Конечно, у нас не Иркутская область, где майнеры „гудят в каждом сарае“. Но даже при пермских тарифах вполне вероятно сделать бытовой майнинг рентабельным», — цитирует издание.

В целом, за 2024 год потребление электричества в регионе выросло. Значительную роль на рост потребления оказали промышленные предприятия Пермского края.

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В Пермском крае за последние девять месяцев значительно выросло потребление электроэнергии. Это значение выросло сразу на 7%, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова гендиректора ПАО «Пермэнергосбыт» Игоря Шершакова. «Две основные причины — совершенствование учета электроэнергии и рост числа приборов в домохозяйствах. Тем не менее, таких показателей не было давно. Предполагаю, что третьей причиной стал бытовой майнинг. Конечно, у нас не Иркутская область, где майнеры „гудят в каждом сарае“. Но даже при пермских тарифах вполне вероятно сделать бытовой майнинг рентабельным», — цитирует издание. В целом, за 2024 год потребление электричества в регионе выросло. Значительную роль на рост потребления оказали промышленные предприятия Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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