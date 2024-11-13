13 ноября 2024
12 ноября 2024

В Ноябрьске в преддверии Нового года взлетели цены на икру

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость за баночку икры доходит до семи тысяч рублей
Стоимость за баночку икры доходит до семи тысяч рублей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) за полтора месяца до Нового года цены на красную икру стали значительно выше. За маленькую баночку деликатеса можно отдать до семи тысяч рублей. Информация об этом появилась в сети.

«На полках магазина удалось найти икру осетровую: 7699 рублей за 113 грамм или 6599 рублей за 100 грамм. Лососевая икра будет дешевле: 6199 рублей за 500 грамм или 1049 рублей за 100 грамм», — сообщает «Ямал 1».

100-граммовая баночка икры кеты обойдется в 1049 рублей, икра форели — 1189 рублей. 170 грамм икры нерки можно приобрести за 2525 рублей. Однако во многих магазинах на товар есть скидки, например при покупке определенного количества икры.

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В Ноябрьске (ЯНАО) за полтора месяца до Нового года цены на красную икру стали значительно выше. За маленькую баночку деликатеса можно отдать до семи тысяч рублей. Информация об этом появилась в сети. «На полках магазина удалось найти икру осетровую: 7699 рублей за 113 грамм или 6599 рублей за 100 грамм. Лососевая икра будет дешевле: 6199 рублей за 500 грамм или 1049 рублей за 100 грамм», — сообщает «Ямал 1». 100-граммовая баночка икры кеты обойдется в 1049 рублей, икра форели — 1189 рублей. 170 грамм икры нерки можно приобрести за 2525 рублей. Однако во многих магазинах на товар есть скидки, например при покупке определенного количества икры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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