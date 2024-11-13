В Ноябрьске в преддверии Нового года взлетели цены на икру

В Ноябрьске (ЯНАО) за полтора месяца до Нового года цены на красную икру стали значительно выше. За маленькую баночку деликатеса можно отдать до семи тысяч рублей. Информация об этом появилась в сети.
«На полках магазина удалось найти икру осетровую: 7699 рублей за 113 грамм или 6599 рублей за 100 грамм. Лососевая икра будет дешевле: 6199 рублей за 500 грамм или 1049 рублей за 100 грамм», — сообщает «Ямал 1».
100-граммовая баночка икры кеты обойдется в 1049 рублей, икра форели — 1189 рублей. 170 грамм икры нерки можно приобрести за 2525 рублей. Однако во многих магазинах на товар есть скидки, например при покупке определенного количества икры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!