13 ноября 2024

Российский завод начал завозить индийских мигрантов из-за дефицита рук

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Мигранты из Индии помогают предпринимателям Калининградской области справиться с дефицитом кадров
Мигранты из Индии помогают предпринимателям Калининградской области справиться с дефицитом кадров Фото:

Рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» в Калининградской области начал привлекать к работе граждан Индии для решения проблемы нехватки рабочей силы. Об этом сообщает издание «Новый Калининград», ссылаясь на слова главы предприятия Сергея Лютаревича.

«Мы начали практику — завозить индусов <...> У нас филиалов много по всей России, и везде очень сложно по рабочим ресурсам, поэтому иностранцы нужны», — отметил Лютаревич во время круглого стола, посвященного ситуации на рынке труда. Его слова привел «Новый Калининград».

Лютаревич подчеркнул, что экономическая ситуация и налоговая нагрузка в регионе обострились бы без привлечения иностранных работников. В последнее время Калининградская область испытывает острый дефицит рабочей силы, особенно после того как мигранты из Узбекистана и Таджикистана стали чаще сталкиваться с отказами при въезде в Россию.

Мигрантам начали массово выдавать разрешения на работу в России. Об этом сообщило ранее МВД, приводя статистику за девять месяцев текущего года. Количество разрешений выросло на 40% и составило около 120 тысяч.

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Рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» в Калининградской области начал привлекать к работе граждан Индии для решения проблемы нехватки рабочей силы. Об этом сообщает издание «Новый Калининград», ссылаясь на слова главы предприятия Сергея Лютаревича. «Мы начали практику — завозить индусов <...> У нас филиалов много по всей России, и везде очень сложно по рабочим ресурсам, поэтому иностранцы нужны», — отметил Лютаревич во время круглого стола, посвященного ситуации на рынке труда. Его слова привел «Новый Калининград». Лютаревич подчеркнул, что экономическая ситуация и налоговая нагрузка в регионе обострились бы без привлечения иностранных работников. В последнее время Калининградская область испытывает острый дефицит рабочей силы, особенно после того как мигранты из Узбекистана и Таджикистана стали чаще сталкиваться с отказами при въезде в Россию. Мигрантам начали массово выдавать разрешения на работу в России. Об этом сообщило ранее МВД, приводя статистику за девять месяцев текущего года. Количество разрешений выросло на 40% и составило около 120 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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