Российский завод начал завозить индийских мигрантов из-за дефицита рук

Рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» в Калининградской области начал привлекать к работе граждан Индии для решения проблемы нехватки рабочей силы. Об этом сообщает издание «Новый Калининград», ссылаясь на слова главы предприятия Сергея Лютаревича.
«Мы начали практику — завозить индусов <...> У нас филиалов много по всей России, и везде очень сложно по рабочим ресурсам, поэтому иностранцы нужны», — отметил Лютаревич во время круглого стола, посвященного ситуации на рынке труда. Его слова привел «Новый Калининград».
Лютаревич подчеркнул, что экономическая ситуация и налоговая нагрузка в регионе обострились бы без привлечения иностранных работников. В последнее время Калининградская область испытывает острый дефицит рабочей силы, особенно после того как мигранты из Узбекистана и Таджикистана стали чаще сталкиваться с отказами при въезде в Россию.
Мигрантам начали массово выдавать разрешения на работу в России. Об этом сообщило ранее МВД, приводя статистику за девять месяцев текущего года. Количество разрешений выросло на 40% и составило около 120 тысяч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.