Мигрантам начали массово выдавать разрешения на работу в России

Количество разрешений на работу для мигрантов в России за девять месяцев текущего года увеличилось почти на 40%, достигнув около 120 тысяч. Об этом сообщили в МВД РФ.
«По итогам девяти месяцев 2024-го иностранным гражданам выдали 120,2 тысячи разрешений на работу — это на 41% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В ведомстве уточнили: в том числе 34,9 тысячи документов оформили высококвалифицированным специалистам [+55% к аналогичному периоду прошлого года]», — передали «Известия» информацию от ведомства.
В материале издания отмечается, что рост количества разрешений на работу для мигрантов вызван дефицитом кадров на рынке труда. Компании прибегают к найму иностранных специалистов из-за сложностей с пополнением штата за счет местного населения.
Ранее сообщалось, что в России произошел резкий спад объема работ в строительной сфере. По словам директора платформы «Мигрант Сервис» Андрея Кладова, это не должно привести к оттоку иностранных специалистов из страны, поскольку приоритетными для приезжих работников являются такие вакансии, как курьер, производственный рабочий и водитель.
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