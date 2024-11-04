04 ноября 2024

Мигрантам начали массово выдавать разрешения на работу в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты позволяют нивелировать дефицит кадров на рынке труда, пишет газета
Мигранты позволяют нивелировать дефицит кадров на рынке труда, пишет газета Фото:

Количество разрешений на работу для мигрантов в России за девять месяцев текущего года увеличилось почти на 40%, достигнув около 120 тысяч. Об этом сообщили в МВД РФ.

«По итогам девяти месяцев 2024-го иностранным гражданам выдали 120,2 тысячи разрешений на работу — это на 41% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В ведомстве уточнили: в том числе 34,9 тысячи документов оформили высококвалифицированным специалистам [+55% к аналогичному периоду прошлого года]», — передали «Известия» информацию от ведомства.

В материале издания отмечается, что рост количества разрешений на работу для мигрантов вызван дефицитом кадров на рынке труда. Компании прибегают к найму иностранных специалистов из-за сложностей с пополнением штата за счет местного населения.

Ранее сообщалось, что в России произошел резкий спад объема работ в строительной сфере. По словам директора платформы «Мигрант Сервис» Андрея Кладова, это не должно привести к оттоку иностранных специалистов из страны, поскольку приоритетными для приезжих работников являются такие вакансии, как курьер, производственный рабочий и водитель.

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Количество разрешений на работу для мигрантов в России за девять месяцев текущего года увеличилось почти на 40%, достигнув около 120 тысяч. Об этом сообщили в МВД РФ. «По итогам девяти месяцев 2024-го иностранным гражданам выдали 120,2 тысячи разрешений на работу — это на 41% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В ведомстве уточнили: в том числе 34,9 тысячи документов оформили высококвалифицированным специалистам [+55% к аналогичному периоду прошлого года]», — передали «Известия» информацию от ведомства. В материале издания отмечается, что рост количества разрешений на работу для мигрантов вызван дефицитом кадров на рынке труда. Компании прибегают к найму иностранных специалистов из-за сложностей с пополнением штата за счет местного населения. Ранее сообщалось, что в России произошел резкий спад объема работ в строительной сфере. По словам директора платформы «Мигрант Сервис» Андрея Кладова, это не должно привести к оттоку иностранных специалистов из страны, поскольку приоритетными для приезжих работников являются такие вакансии, как курьер, производственный рабочий и водитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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