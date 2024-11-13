В Росздравнадзоре опровергли дефицит ряда антибиотиков в России

Представители Росздравнадзора опровергли информацию о дефиците антибиотиков — клацида и ровамицина. По информации экспертов, перебои могут быть связаны лишь с особенностями спроса и логистики.
«Антибиотики с действующими веществами кларитромицин и спирамицин „стабильно производятся, поставляются и вводятся в гражданский оборот“ отечественными и иностранными производителями», — сообщили в Росздравнадзоре газете «Коммерсант». С начала года в аптеки поступило больше 5,3 миллиона упаковок препаратов кларитромицина, а остатки — больше 2,4 миллиона упаковок.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал изданию, что в отдельных регионах спрос действительно может превышать имеющийся в аптеках объем товара. Но в целом покупатели просто хотят получить именно клацид, а аптека не закупила его так много из-за наличия прямых аналогов.
Например, только в России 16 компаний создают схожие лекарства, а общий объем препаратов с кларитромицином в гражданском обороте за год вырос на 63%. Схожая ситуация и с ровамицином — за девять месяцев 2024 года в оборот поступило 43,9 тыс. упаковок препарата — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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