13 ноября 2024

Челябинка зарезала своего агрессивного сына-алкоголика

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Суд над сотрудниками «ГАЗЭКС» в Нижнем Тагиле., оглашение приговора, судья, мера пресечения, судебное заседание
Суд посчитал, что пенсионерка превысила самооборону Фото:

Жительница Челябинска зарезала своего пьющего сына, который нередко подымал руку на мать. Пенсионерка превысила меры самообороны, когда сын ударил ее по голове и начал ее душить. Об этом сообщает пресс-служба Курчатовского районного суда.

«Суд вынесен приговор 61-летней Зилии Б. Они жили в одной квартире, а сын периодически не работал, употреблял спиртное — бил мать и сестру. Она убила ножом сына, превысив необходимую оборону», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в день убийства в очередной раз между матерью и сыном произошла ссора. Сын начал оскорблял мать, пытался ее душить и ударил по голове. Мать в ответ нанесла ему один удар ножом в живот. От ранения потерпевший скончался в больнице.

Суд признал пенсионерку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года, с установлением ряда ограничений. Приговор не вступил в законную силу.

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Жительница Челябинска зарезала своего пьющего сына, который нередко подымал руку на мать. Пенсионерка превысила меры самообороны, когда сын ударил ее по голове и начал ее душить. Об этом сообщает пресс-служба Курчатовского районного суда. «Суд вынесен приговор 61-летней Зилии Б. Они жили в одной квартире, а сын периодически не работал, употреблял спиртное — бил мать и сестру. Она убила ножом сына, превысив необходимую оборону», — сообщает пресс-служба. Отмечается, что в день убийства в очередной раз между матерью и сыном произошла ссора. Сын начал оскорблял мать, пытался ее душить и ударил по голове. Мать в ответ нанесла ему один удар ножом в живот. От ранения потерпевший скончался в больнице. Суд признал пенсионерку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года, с установлением ряда ограничений. Приговор не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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