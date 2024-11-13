Челябинка зарезала своего агрессивного сына-алкоголика

14 ноября 2024 в 06:22 Размер текста - 17 +

Суд посчитал, что пенсионерка превысила самооборону Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Челябинска зарезала своего пьющего сына, который нередко подымал руку на мать. Пенсионерка превысила меры самообороны, когда сын ударил ее по голове и начал ее душить. Об этом сообщает пресс-служба Курчатовского районного суда. «Суд вынесен приговор 61-летней Зилии Б. Они жили в одной квартире, а сын периодически не работал, употреблял спиртное — бил мать и сестру. Она убила ножом сына, превысив необходимую оборону», — сообщает пресс-служба. Отмечается, что в день убийства в очередной раз между матерью и сыном произошла ссора. Сын начал оскорблял мать, пытался ее душить и ударил по голове. Мать в ответ нанесла ему один удар ножом в живот. От ранения потерпевший скончался в больнице. Суд признал пенсионерку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года, с установлением ряда ограничений. Приговор не вступил в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска зарезала своего пьющего сына, который нередко подымал руку на мать. Пенсионерка превысила меры самообороны, когда сын ударил ее по голове и начал ее душить. Об этом сообщает пресс-служба Курчатовского районного суда. «Суд вынесен приговор 61-летней Зилии Б. Они жили в одной квартире, а сын периодически не работал, употреблял спиртное — бил мать и сестру. Она убила ножом сына, превысив необходимую оборону», — сообщает пресс-служба. Отмечается, что в день убийства в очередной раз между матерью и сыном произошла ссора. Сын начал оскорблял мать, пытался ее душить и ударил по голове. Мать в ответ нанесла ему один удар ножом в живот. От ранения потерпевший скончался в больнице. Суд признал пенсионерку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года, с установлением ряда ограничений. Приговор не вступил в законную силу.