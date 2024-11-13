13 ноября 2024

В жилом районе Екатеринбурга заметили косулю. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Косулю заметили на одной из дорог района (архивное фото)
Косулю заметили на одной из дорог района (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга вечером 13 ноября на дороге заметили косулю. Об этом сообщили жители района, встретившие дикое животное на дороге.

«Ничего необычного как бы. Каждый день сопровождение такое в виде косули», — отшутились очевидцы. Видео с убегающим животным опубликовал telegram-канал «Бандитский центр».

Косуль редко встречают в пределах города, намного чаще — лис. Их особенно часто замечали летом и осенью в Академическом районе. Однако в 2022 году также по Екатеринбургу в районе Эльмаша бегала раненая косуля.

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В Академическом районе Екатеринбурга вечером 13 ноября на дороге заметили косулю. Об этом сообщили жители района, встретившие дикое животное на дороге. «Ничего необычного как бы. Каждый день сопровождение такое в виде косули», — отшутились очевидцы. Видео с убегающим животным опубликовал telegram-канал «Бандитский центр». Косуль редко встречают в пределах города, намного чаще — лис. Их особенно часто замечали летом и осенью в Академическом районе. Однако в 2022 году также по Екатеринбургу в районе Эльмаша бегала раненая косуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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