Косулю заметили на одной из дорог района (архивное фото)
В Академическом районе Екатеринбурга вечером 13 ноября на дороге заметили косулю. Об этом сообщили жители района, встретившие дикое животное на дороге.
«Ничего необычного как бы. Каждый день сопровождение такое в виде косули», — отшутились очевидцы. Видео с убегающим животным опубликовал telegram-канал «Бандитский центр».
Косуль редко встречают в пределах города, намного чаще — лис. Их особенно часто замечали летом и осенью в Академическом районе. Однако в 2022 году также по Екатеринбургу в районе Эльмаша бегала раненая косуля.
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