Появилось видео с места обрушения моста в Крыму

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На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели (архивное фото)
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели (архивное фото) Фото:

На место обрушения автомобильного моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово прибыл корреспондент, которому удалось заснять кадры с места происшествия. Видео было опубликовано в telegram-канале РЕН ТВ.

«Сейчас сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов обещают в течение суток», — сообщил корреспондент Павел Лямцев и приложил видео.

В Крыму обрушился автомобильный мост по автодороге, ведущей на Джанкой. В момент обрушения на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Известно о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

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На место обрушения автомобильного моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово прибыл корреспондент, которому удалось заснять кадры с места происшествия. Видео было опубликовано в telegram-канале РЕН ТВ. «Сейчас сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов обещают в течение суток», — сообщил корреспондент Павел Лямцев и приложил видео. В Крыму обрушился автомобильный мост по автодороге, ведущей на Джанкой. В момент обрушения на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Известно о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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