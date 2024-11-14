Появилось видео с места обрушения моста в Крыму

На место обрушения автомобильного моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово прибыл корреспондент, которому удалось заснять кадры с места происшествия. Видео было опубликовано в telegram-канале РЕН ТВ.
«Сейчас сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов обещают в течение суток», — сообщил корреспондент Павел Лямцев и приложил видео.
В Крыму обрушился автомобильный мост по автодороге, ведущей на Джанкой. В момент обрушения на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Известно о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
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