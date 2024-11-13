В ХМАО у первой смены отменили занятия в школе из-за морозов

Отменили занятия у учащихся младшей школы в пяти населенных пунктах
В ХМАО 14 ноября были объявлены первые актировки — отмены занятий из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На сайте правительства появилось предупреждение об отмене занятий для учеников с первого по четвертые классы из-за 30-градусных заморозков в пяти населенных пунктах. Из-за столь низкой температуры школьникам разрешили остаться дома.
Речь идет о Белоярском, Верхнеказымском, Лыхме, Казыме. Утром температура в этих населенных пунктах достигла значения -28,3 градуса. В Корликах значение термометра опустилось до -29,5 градусов.
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