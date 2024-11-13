13 ноября 2024
12 ноября 2024

В ХМАО у первой смены отменили занятия в школе из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Отменили занятия у учащихся младшей школы в пяти населенных пунктах
Отменили занятия у учащихся младшей школы в пяти населенных пунктах Фото:

В ХМАО 14 ноября были объявлены первые актировки — отмены занятий из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На сайте правительства появилось предупреждение об отмене занятий для учеников с первого по четвертые классы из-за 30-градусных заморозков в пяти населенных пунктах. Из-за столь низкой температуры школьникам разрешили остаться дома.

Речь идет о Белоярском, Верхнеказымском, Лыхме, Казыме. Утром температура в этих населенных пунктах достигла значения -28,3 градуса. В Корликах значение термометра опустилось до -29,5 градусов.

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В ХМАО 14 ноября были объявлены первые актировки — отмены занятий из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. На сайте правительства появилось предупреждение об отмене занятий для учеников с первого по четвертые классы из-за 30-градусных заморозков в пяти населенных пунктах. Из-за столь низкой температуры школьникам разрешили остаться дома. Речь идет о Белоярском, Верхнеказымском, Лыхме, Казыме. Утром температура в этих населенных пунктах достигла значения -28,3 градуса. В Корликах значение термометра опустилось до -29,5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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