Минстрой Перми изымает участки с недвижимостью для КРТ «Тихого Компроса»

В Перми для комплексного развития территорий «Тихий Компрос» власти изымают участки с административными зданиями. Соответствующие приказы опубликованы на сайте Министерства строительства Пермского края.
«Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд города Перми недвижимость в квартале улиц Куйбышева, Коминтерна и Клары Цеткин. В том числе земельный участок в 1,4 тысяч квадратных метров с административным зданием на нем по ул. Коминтерна, 16 и ул. Куйбышева, 102. Также изъятию подлежит территория в 1,4 тысяч квадратных метров по ул. Клары Цеткин, 5 и ул. Куйбышева, 106», — сказано в документах.
Стоимость изымаемых территорий будет возмещена компанией «Брусника», ООО «Комфорт и функциональность». Эта организация выиграла на торгах Министерства строительства Пермского края.
Ранее девелопер «Брусника» из Екатеринбурга рассказал URA.RU, что в марте 2025 года планируется презентация проекта жилого комплекса на «Тихом Компросе» в Перми. Эту территорию компания будет застраивать в рамках комплексного развития территории.
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