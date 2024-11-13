13 ноября 2024

Минстрой Перми изымает участки с недвижимостью для КРТ «Тихого Компроса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания планирует сделать новые общественные пространства
Компания планирует сделать новые общественные пространства Фото:

В Перми для комплексного развития территорий «Тихий Компрос» власти изымают участки с административными зданиями. Соответствующие приказы опубликованы на сайте Министерства строительства Пермского края.

«Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд города Перми недвижимость в квартале улиц Куйбышева, Коминтерна и Клары Цеткин. В том числе земельный участок в 1,4 тысяч квадратных метров с административным зданием на нем по ул. Коминтерна, 16 и ул. Куйбышева, 102. Также изъятию подлежит территория в 1,4 тысяч квадратных метров по ул. Клары Цеткин, 5 и ул. Куйбышева, 106», — сказано в документах.

Стоимость изымаемых территорий будет возмещена компанией «Брусника», ООО «Комфорт и функциональность». Эта организация выиграла на торгах Министерства строительства Пермского края.

Ранее девелопер «Брусника» из Екатеринбурга рассказал URA.RU, что в марте 2025 года планируется презентация проекта жилого комплекса на «Тихом Компросе» в Перми. Эту территорию компания будет застраивать в рамках комплексного развития территории.

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В Перми для комплексного развития территорий «Тихий Компрос» власти изымают участки с административными зданиями. Соответствующие приказы опубликованы на сайте Министерства строительства Пермского края. «Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд города Перми недвижимость в квартале улиц Куйбышева, Коминтерна и Клары Цеткин. В том числе земельный участок в 1,4 тысяч квадратных метров с административным зданием на нем по ул. Коминтерна, 16 и ул. Куйбышева, 102. Также изъятию подлежит территория в 1,4 тысяч квадратных метров по ул. Клары Цеткин, 5 и ул. Куйбышева, 106», — сказано в документах. Стоимость изымаемых территорий будет возмещена компанией «Брусника», ООО «Комфорт и функциональность». Эта организация выиграла на торгах Министерства строительства Пермского края. Ранее девелопер «Брусника» из Екатеринбурга рассказал URA.RU, что в марте 2025 года планируется презентация проекта жилого комплекса на «Тихом Компросе» в Перми. Эту территорию компания будет застраивать в рамках комплексного развития территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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