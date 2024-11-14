Лаврентьев: ГУР Украины вооружает террористов в Идлибе

14 ноября 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГУР Украины находятся в Сирии и сотрудничают с террористами, рассказал Александр Лаврентьев Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger Сотрудники украинской разведки в настоящий момент находятся в Сирии и занимаются вооружением террористов в городе Идлиб. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. «У нас действительно есть данные, что специалисты из ГУР Украины находятся на территории Идлиба, активно не только поставляют туда по определенным каналам беспилотники, но и обучают именно радикалов их изготовлению и использованию», — подчеркнул Лаврентьев в разговоре с ТАСС. Специалист предполагает, что вооружение, поставляемое Киевом, может быть использовано по итогу против гражданского населения Сирии в рамках провокационных целей. В Сирии неоднократно говорили о том, что украинские военные незаконно сейчас находятся в Киеве и пытаются наладить контакт с террористами из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ), чтобы использовать их против России. Об этом говорил журналист Роман Косарев, ссылаясь на свои источники из сирийского Идлиба. Кроме того, недавно часть террористов на севере Мали также подтвердили свое сотрудничество с Украиной, говорил глава МИД Мали Абдулайе Диоп на форуме Россия — Африка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники украинской разведки в настоящий момент находятся в Сирии и занимаются вооружением террористов в городе Идлиб. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. «У нас действительно есть данные, что специалисты из ГУР Украины находятся на территории Идлиба, активно не только поставляют туда по определенным каналам беспилотники, но и обучают именно радикалов их изготовлению и использованию», — подчеркнул Лаврентьев в разговоре с ТАСС. Специалист предполагает, что вооружение, поставляемое Киевом, может быть использовано по итогу против гражданского населения Сирии в рамках провокационных целей. В Сирии неоднократно говорили о том, что украинские военные незаконно сейчас находятся в Киеве и пытаются наладить контакт с террористами из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ), чтобы использовать их против России. Об этом говорил журналист Роман Косарев, ссылаясь на свои источники из сирийского Идлиба. Кроме того, недавно часть террористов на севере Мали также подтвердили свое сотрудничество с Украиной, говорил глава МИД Мали Абдулайе Диоп на форуме Россия — Африка.