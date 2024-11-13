13 ноября 2024

Судья отказался судить курганского врача Руденко. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане судья заявил самоотвод по делу врача
В Кургане судья заявил самоотвод по делу врача Фото:

В Кургане судья горсуда Андрей Долгих на третьем заседании по делу врача Андрея Руденко заявил самоотвод. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU.

Причина связана с тем, что одним из потерпевших по делу является Курганская областная клиническая больница. Там работает супруга судьи. «Представительствующий на суде Долгих отстраняется от участия в производстве по уголовному делу», — озвучил Долгих.

Скандального курганского хирурга Андрея Руденко обвиняют в коррупции. Ранее URA.RU писало, что на заседании городского суда озвучили, что врач якобы получал деньги от пациентов, а также присваивал часть средств, которые должны были пойти на мебель для больницы. Всего на нее поступило 45 100 рублей. Во время проверки счета Руденко заметили, что указанные средства есть: 40 000 были получены, по версии следствия, путем обмана, а 5 000 — средства медика. На данный момент сам Руденко отказался комментировать обвинения, которые были выдвинуты против него.

В суде по врачу Руденко будет новый судья
В суде по врачу Руденко будет новый судья
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В Кургане судья горсуда Андрей Долгих на третьем заседании по делу врача Андрея Руденко заявил самоотвод. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU. Причина связана с тем, что одним из потерпевших по делу является Курганская областная клиническая больница. Там работает супруга судьи. «Представительствующий на суде Долгих отстраняется от участия в производстве по уголовному делу», — озвучил Долгих. Скандального курганского хирурга Андрея Руденко обвиняют в коррупции. Ранее URA.RU писало, что на заседании городского суда озвучили, что врач якобы получал деньги от пациентов, а также присваивал часть средств, которые должны были пойти на мебель для больницы. Всего на нее поступило 45 100 рублей. Во время проверки счета Руденко заметили, что указанные средства есть: 40 000 были получены, по версии следствия, путем обмана, а 5 000 — средства медика. На данный момент сам Руденко отказался комментировать обвинения, которые были выдвинуты против него.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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