Ввезенные в Челябинскую 20,2 тонны винограда из Таджикистана уничтожили после проверки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поводом так поступить стало заражение растением повилика.
«По результатам лабораторных исследований выявлено два случая заражения продукции карантинными объектами. В 16,9 тонны яблок из Таджикистана обнаружена калифорнийская щитовка, а в 20,2 тонны винограда из Таджикистана — повилика. Виноград по решению хозяйствующего субъекта уничтожен», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Сделать так пришлось, поскольку повилика — очень живучее и опасное растение. Семена не теряют всхожести в почве в течение ряда лет, причем взойти могут даже недозревшие семена. Пораженные повиликой деревья и кустарники засыхают. Сам поразит переносит может переносить вредоносные вирусы.
Яблоки отправили в продажу. В них обнаружили калифорнийскую щитовку, которая с плодами не переносится.
Всего под контролем Россельхознадзора в регион с 1 по 10 ноября ввезли более 1,7 тысячи тонн овощей и фруктов. Всего 101 партия. Растительная продукция поступила из Китая, Казахстана, Киргизии, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана.
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