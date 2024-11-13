13 ноября 2024

Ввезенные в Челябинскую область 20 тонн винограда полностью уничтожили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обе партии зараженной продукции поступили из Таджикистана
Обе партии зараженной продукции поступили из Таджикистана Фото:

Ввезенные в Челябинскую 20,2 тонны винограда из Таджикистана уничтожили после проверки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поводом так поступить стало заражение растением повилика.

«По результатам лабораторных исследований выявлено два случая заражения продукции карантинными объектами. В 16,9 тонны яблок из Таджикистана обнаружена калифорнийская щитовка, а в 20,2 тонны винограда из Таджикистана — повилика. Виноград по решению хозяйствующего субъекта уничтожен», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Сделать так пришлось, поскольку повилика — очень живучее и опасное растение. Семена не теряют всхожести в почве в течение ряда лет, причем взойти могут даже недозревшие семена. Пораженные повиликой деревья и кустарники засыхают. Сам поразит переносит может переносить вредоносные вирусы.

Яблоки отправили в продажу. В них обнаружили калифорнийскую щитовку, которая с плодами не переносится.

Всего под контролем Россельхознадзора в регион с 1 по 10 ноября ввезли более 1,7 тысячи тонн овощей и фруктов. Всего 101 партия. Растительная продукция поступила из Китая, Казахстана, Киргизии, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана.

Виноград уничтожили, чтобы не подвергать опасности другие растения
Виноград уничтожили, чтобы не подвергать опасности другие растения
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Ввезенные в Челябинскую 20,2 тонны винограда из Таджикистана уничтожили после проверки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поводом так поступить стало заражение растением повилика. «По результатам лабораторных исследований выявлено два случая заражения продукции карантинными объектами. В 16,9 тонны яблок из Таджикистана обнаружена калифорнийская щитовка, а в 20,2 тонны винограда из Таджикистана — повилика. Виноград по решению хозяйствующего субъекта уничтожен», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Сделать так пришлось, поскольку повилика — очень живучее и опасное растение. Семена не теряют всхожести в почве в течение ряда лет, причем взойти могут даже недозревшие семена. Пораженные повиликой деревья и кустарники засыхают. Сам поразит переносит может переносить вредоносные вирусы. Яблоки отправили в продажу. В них обнаружили калифорнийскую щитовку, которая с плодами не переносится. Всего под контролем Россельхознадзора в регион с 1 по 10 ноября ввезли более 1,7 тысячи тонн овощей и фруктов. Всего 101 партия. Растительная продукция поступила из Китая, Казахстана, Киргизии, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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