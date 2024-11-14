Самолет Лаврова не могли заправить в ЮАР и Бразилии из-за санкций

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Лавров в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда «Россия»
Лавров в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда «Россия» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что в течение последних лет сталкивается с проблемой, связанной с заправкой самолета. Министр рассказал, что борт летного отряда «Россия» остается без топлива из-за западных санкций. Последний случай произошел в Йоханнесбурге (ЮАР).

«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета. Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране», — рассказал Лавров в беседе с Мариной Ким. Интервью было записано для проекта «Новый Мир». 

По словам министра иностранных дел, похожая ситуация возникала и в Бразилии. Ранее Лавров подчеркивал, что Запад разрушает глобализацию, которую «сам нам рекламировал». 

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что в течение последних лет сталкивается с проблемой, связанной с заправкой самолета. Министр рассказал, что борт летного отряда «Россия» остается без топлива из-за западных санкций. Последний случай произошел в Йоханнесбурге (ЮАР). «В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета. Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране», — рассказал Лавров в беседе с Мариной Ким. Интервью было записано для проекта «Новый Мир».  По словам министра иностранных дел, похожая ситуация возникала и в Бразилии. Ранее Лавров подчеркивал, что Запад разрушает глобализацию, которую «сам нам рекламировал». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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