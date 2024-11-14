Самолет Лаврова не могли заправить в ЮАР и Бразилии из-за санкций

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что в течение последних лет сталкивается с проблемой, связанной с заправкой самолета. Министр рассказал, что борт летного отряда «Россия» остается без топлива из-за западных санкций. Последний случай произошел в Йоханнесбурге (ЮАР).
«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета. Оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране», — рассказал Лавров в беседе с Мариной Ким. Интервью было записано для проекта «Новый Мир».
По словам министра иностранных дел, похожая ситуация возникала и в Бразилии. Ранее Лавров подчеркивал, что Запад разрушает глобализацию, которую «сам нам рекламировал».
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