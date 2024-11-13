Какие микрорайоны Кургана не коснется отключение воды

Отключение воды в Кургане коснется не всех микрорайонов города. Под ограничение не попадут Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк. Об этом сообщает администрация города.
«С 00:00 до 24:00 15 ноября будет прекращена подача холодной воды в Кургане. Ограничение водоснабжения не коснется микрорайонов Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки, Утяк и частично Увал», — говорится в telegram-канале мэрии.
Горожанам напоминают, что после 16 ноября воду начнут подавать с повышенным содержанием хлора. Ее можно будет использовать только для технических нужд. Пробы воды будут взяты на 20 контрольных точках 17 ноября, о результатах лабораторных исследований сообщат дополнительно.
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