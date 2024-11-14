Банки Казахстана ужесточили условия платежей для российских компаний

Российские владельцы бизнеса столкнулись с изменениями в работе казахстанских банков. Представители транспортных компаний и юристы сообщают, что вырос средний срок проведения платежей — в среднем он достигает два месяца.
«К ноябрю 2024 года средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном увеличился на 24% по сравнению с июлем текущего года и в некоторых случаях может доходить до двух месяцев», — рассказывает финансовый директор транспортной компании ПЭК Роман Ромашевский. Его слова приводит РБК. Ромашевский объяснил это тем, что банки Казахстана ужесточили комплаенс (соответствие с требованиями) в отношении переводов из России.
О том, что такая проблема действительно существует, рассказал и управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Он подтвердил, что средний срок проведения платежей между двумя странами может составлять несколько недель.
«Чем сложнее и крупнее транзакция, тем дольше ее обработка», — пояснил Гусев. По данным источников, ситуация усложнилась несколько недель назад.
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