Банки Казахстана ужесточили условия платежей для российских компаний

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Средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном может составлять от нескольких недель до двух месяцев
Средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном может составлять от нескольких недель до двух месяцев Фото:

Российские владельцы бизнеса столкнулись с изменениями в работе казахстанских банков. Представители транспортных компаний и юристы сообщают, что вырос средний срок проведения платежей — в среднем он достигает два месяца. 

«К ноябрю 2024 года средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном увеличился на 24% по сравнению с июлем текущего года и в некоторых случаях может доходить до двух месяцев», — рассказывает финансовый директор транспортной компании ПЭК Роман Ромашевский. Его слова приводит РБК. Ромашевский объяснил это тем, что банки Казахстана ужесточили комплаенс (соответствие с требованиями) в отношении переводов из России.

О том, что такая проблема действительно существует, рассказал и управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Он подтвердил, что средний срок проведения платежей между двумя странами может составлять несколько недель.

«Чем сложнее и крупнее транзакция, тем дольше ее обработка», — пояснил Гусев. По данным источников, ситуация усложнилась несколько недель назад. 

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Российские владельцы бизнеса столкнулись с изменениями в работе казахстанских банков. Представители транспортных компаний и юристы сообщают, что вырос средний срок проведения платежей — в среднем он достигает два месяца.  «К ноябрю 2024 года средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном увеличился на 24% по сравнению с июлем текущего года и в некоторых случаях может доходить до двух месяцев», — рассказывает финансовый директор транспортной компании ПЭК Роман Ромашевский. Его слова приводит РБК. Ромашевский объяснил это тем, что банки Казахстана ужесточили комплаенс (соответствие с требованиями) в отношении переводов из России. О том, что такая проблема действительно существует, рассказал и управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Он подтвердил, что средний срок проведения платежей между двумя странами может составлять несколько недель. «Чем сложнее и крупнее транзакция, тем дольше ее обработка», — пояснил Гусев. По данным источников, ситуация усложнилась несколько недель назад. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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