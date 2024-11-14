К гадалке не ходи: услуги тарологов в России могут подорожать

Специалист по эзотерике Гулый: запрет на гадание повысит спрос и цены на услуги
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Кофейня "Дом №8". Екатеринбург, карты, гадалка, таро
Александр Гулый считает, что вскоре спрос на гадалок и специалистов по эзотерике в целом — возрастет Фото:

В России в будущем может вырасти спрос на тарологов и гадалок, что скажется на подорожании соответствующих услуг. Это произойдет в том случае, если в стране будет введен законопроект о запрете «гадания за деньги». Такое предположение сделал эксперт по деловой эзотерике, руководитель Таро-клуба Александр Гулый. По его словам запрет, наоборот, даст толчок к возобновлению интереса к эзотерике у людей. При этом сами гадалки переквалифицируют себя в коучи.

«Если консультировать станет сложно, небезопасно, невыгодно, рынок сделает рывок в сторону обучения. Возникнет большое количество тренингов, обучающих программ по интеграции Таро в различные специализации. Сегодня всех возмущает, что мнение таролога учитывается при приеме кандидата на работу, завтра на работу возьмут специалиста, который помимо прочего, умеет еще работать с Таро. Законопроект создает хайп вокруг темы Таро, а с другой стороны распугивает тарологов-любителей, которые только начинают строить частную практику. Они уйдут в психологи и коучи, а цены на их услуги вырастут», — спрогнозировал Александр Гулый в разговоре с «Газетой.ру».

Он также уточнил, что после введения законопроекта, непосредственно самих тарологов в стране станет меньше и это приведет к повышению стоимости соответствующих услуг. Специалист также уточнил, что такие эзотерические услуги пользуются спросом, например, среди предпринимателей.

В Госдуму 12 ноября было выдвинуто предложение о запрете платных услуг тарологов. Инициатор законопроекта, депутат Андрей Свинцов, обозначил тарологов, занимающихся коммерческим гаданием, как мошенников. В документе также предлагается ограничить доступ ко всем интернет-ресурсам, предлагающим платные услуги по раскладу карт Таро.

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В России в будущем может вырасти спрос на тарологов и гадалок, что скажется на подорожании соответствующих услуг. Это произойдет в том случае, если в стране будет введен законопроект о запрете «гадания за деньги». Такое предположение сделал эксперт по деловой эзотерике, руководитель Таро-клуба Александр Гулый. По его словам запрет, наоборот, даст толчок к возобновлению интереса к эзотерике у людей. При этом сами гадалки переквалифицируют себя в коучи. «Если консультировать станет сложно, небезопасно, невыгодно, рынок сделает рывок в сторону обучения. Возникнет большое количество тренингов, обучающих программ по интеграции Таро в различные специализации. Сегодня всех возмущает, что мнение таролога учитывается при приеме кандидата на работу, завтра на работу возьмут специалиста, который помимо прочего, умеет еще работать с Таро. Законопроект создает хайп вокруг темы Таро, а с другой стороны распугивает тарологов-любителей, которые только начинают строить частную практику. Они уйдут в психологи и коучи, а цены на их услуги вырастут», — спрогнозировал Александр Гулый в разговоре с «Газетой.ру». Он также уточнил, что после введения законопроекта, непосредственно самих тарологов в стране станет меньше и это приведет к повышению стоимости соответствующих услуг. Специалист также уточнил, что такие эзотерические услуги пользуются спросом, например, среди предпринимателей. В Госдуму 12 ноября было выдвинуто предложение о запрете платных услуг тарологов. Инициатор законопроекта, депутат Андрей Свинцов, обозначил тарологов, занимающихся коммерческим гаданием, как мошенников. В документе также предлагается ограничить доступ ко всем интернет-ресурсам, предлагающим платные услуги по раскладу карт Таро.
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