13 ноября 2024

В Челябинске резко выросло число нераспроданных квартир в новостройках. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске с июня по ноябрь 2024 года число нераспроданных квартир в новостройках выросло на 15%
В Челябинске с июня по ноябрь 2024 года число нераспроданных квартир в новостройках выросло на 15% Фото:

Челябинске с июня по ноябрь 2024 года число квартир в новостройках, выставленных на продажу, увеличилось на 15%. В среднем стоимость нового жилья составляет 6 миллионов 800 тысяч рублей, цена «квадрата» — 129 тысяч рублей, сообщили 14 ноября URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске предложение на первичном рынке с июня по октябрь 2024 года увеличилось на 15%. Средняя стоимость новых квартир в городе выросла в среднем до 6 миллионов 800 тысяч за объект, цена однокомнатных квартир на данный момент составляет 5 миллионов рублей за объект», — сообщили в пресс-службе.

В целом по России выбор квартир в новостройках с июня по ноябрь 2024 года вырос на 12%. Среди городов выбор сильнее всего увеличился в Тюмени (+75%), Барнауле (+68%), Саратове (+63%).

На данный момент в Челябинске остаются непроданными 9 тысяч 694 тысячи объектов в новостройках. В их числе — как уже введенное в эксплуатацию, так и строящееся жилье. Чтобы продать данные квартиры в новостройках, потребуется как минимум 2,5 года.

Стоимость квартир в новостройках к ноябрю в Челябинске выросла до 6 миллионов 800 тысяч рублей
Стоимость квартир в новостройках к ноябрю в Челябинске выросла до 6 миллионов 800 тысяч рублей
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Челябинске с июня по ноябрь 2024 года число квартир в новостройках, выставленных на продажу, увеличилось на 15%. В среднем стоимость нового жилья составляет 6 миллионов 800 тысяч рублей, цена «квадрата» — 129 тысяч рублей, сообщили 14 ноября URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске предложение на первичном рынке с июня по октябрь 2024 года увеличилось на 15%. Средняя стоимость новых квартир в городе выросла в среднем до 6 миллионов 800 тысяч за объект, цена однокомнатных квартир на данный момент составляет 5 миллионов рублей за объект», — сообщили в пресс-службе. В целом по России выбор квартир в новостройках с июня по ноябрь 2024 года вырос на 12%. Среди городов выбор сильнее всего увеличился в Тюмени (+75%), Барнауле (+68%), Саратове (+63%). На данный момент в Челябинске остаются непроданными 9 тысяч 694 тысячи объектов в новостройках. В их числе — как уже введенное в эксплуатацию, так и строящееся жилье. Чтобы продать данные квартиры в новостройках, потребуется как минимум 2,5 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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