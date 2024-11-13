Челябинске с июня по ноябрь 2024 года число квартир в новостройках, выставленных на продажу, увеличилось на 15%. В среднем стоимость нового жилья составляет 6 миллионов 800 тысяч рублей, цена «квадрата» — 129 тысяч рублей, сообщили 14 ноября URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске предложение на первичном рынке с июня по октябрь 2024 года увеличилось на 15%. Средняя стоимость новых квартир в городе выросла в среднем до 6 миллионов 800 тысяч за объект, цена однокомнатных квартир на данный момент составляет 5 миллионов рублей за объект», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России выбор квартир в новостройках с июня по ноябрь 2024 года вырос на 12%. Среди городов выбор сильнее всего увеличился в Тюмени (+75%), Барнауле (+68%), Саратове (+63%).
На данный момент в Челябинске остаются непроданными 9 тысяч 694 тысячи объектов в новостройках. В их числе — как уже введенное в эксплуатацию, так и строящееся жилье. Чтобы продать данные квартиры в новостройках, потребуется как минимум 2,5 года.
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