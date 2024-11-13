Владелец «Жизньмарта» раскрыл, кому выплатил по миллиону рублей за отравление

«Жизньмарт» дал по миллиону восьми отравившимся свердловчанам, заплатят еще двум

14 ноября 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Зайченко признал решение выплатить миллионные компенсации глупым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» «Жизньмарт» выплатил по обещанному миллиону рублей восьми екатеринбуржцам, которые отравились едой из магазинов сети. Еще два человека получат деньги до конца текущего года. Об этом URA.RU рассказал владелец компании Иван Зайченко. «Выплаты получили и получат те, чьи имена были изначально у Роспотребнадзора, а это десять человек. Именно они смогли подтвердить, что отравились действительно после употребления продукции сети. Согласование документов и списка пострадавших заняло несколько месяцев», — пояснил Зайченко. Он признал, что решение выплатить такую сумму пострадавшим оказалось глупым, так как это очень усложнило ситуацию. Волна отравлений в «Жизньмарте» прокатилась в конце мая. Тогда Зайченко объявил, что те, кто докажет факт отравления именно в его магазинах, получат по миллиону рублей. Всего об отравлениях ресторатору сообщили около 300 человек. Более подробно о событиях в популярной сети — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Жизньмарт» выплатил по обещанному миллиону рублей восьми екатеринбуржцам, которые отравились едой из магазинов сети. Еще два человека получат деньги до конца текущего года. Об этом URA.RU рассказал владелец компании Иван Зайченко. «Выплаты получили и получат те, чьи имена были изначально у Роспотребнадзора, а это десять человек. Именно они смогли подтвердить, что отравились действительно после употребления продукции сети. Согласование документов и списка пострадавших заняло несколько месяцев», — пояснил Зайченко. Он признал, что решение выплатить такую сумму пострадавшим оказалось глупым, так как это очень усложнило ситуацию. Волна отравлений в «Жизньмарте» прокатилась в конце мая. Тогда Зайченко объявил, что те, кто докажет факт отравления именно в его магазинах, получат по миллиону рублей. Всего об отравлениях ресторатору сообщили около 300 человек. Более подробно о событиях в популярной сети — в отдельном сюжете URA.RU.