Финансовые нарушения почти на 8 млрд рублей выявила КСП в Челябинской области

Финансовые нарушения, выявленные за десять месяцев 2024 года Контрольно-счетной палатой (КСП) Челябинской области, составили 7,9 миллиарда рублей. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ведомства.
«За десять месяцев текущего года объем финансовых нарушений, выявленных КСП Челябинской области, превысил 7,9 миллиарда рублей, из которых 3,4 миллиарда рублей — следствие неустранимых ошибок, связанных с несоблюдением закона о бухгалтерском учете и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг», — сообщила пресс-служба региональной КСП в telegram-канале.
Устранены нарушения на сумму 2,3 миллиарда рублей (или 51% нарушений, подлежащих устранению). В их числе — актуализация кадастровой стоимости земельных участков, ввод в эксплуатацию объектов, совершенствование нормативной базы в сфере оплаты труда и выплат стимулирующего характера.
Общее восстановление в 2024 году составило около 129 миллионов рублей. В том числе, возврат денег в бюджетную систему, и выполнение дополнительных работ подрядными организациями, добавили в ведомстве.
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