13 ноября 2024

В кинотеатре Кургана покажут фильм про Гарри Поттера

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В Кургане на большом экране покажут первую часть франшизы о Гарри Поттере
В Кургане на большом экране покажут первую часть франшизы о Гарри Поттере Фото:

Первую часть франшизы «Гарри Поттер и философский камень» покажут в одном из кинотеатров Кургана. Сеанс запланирован на 16 ноября. Об этом сообщается в расписании. 

«Поттер и философский камень. Сеанс 2D. Продолжительность: два часа 35 минут», — указано в расписании кинотеатра. 

Ранее URA.RU писало, что фильм «Веном 3» сняли с проката в курганских кинотеатрах. О причинах снятия картины не сообщалось. 

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Первую часть франшизы «Гарри Поттер и философский камень» покажут в одном из кинотеатров Кургана. Сеанс запланирован на 16 ноября. Об этом сообщается в расписании.  «Поттер и философский камень. Сеанс 2D. Продолжительность: два часа 35 минут», — указано в расписании кинотеатра.  Ранее URA.RU писало, что фильм «Веном 3» сняли с проката в курганских кинотеатрах. О причинах снятия картины не сообщалось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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