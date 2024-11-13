В кинотеатре Кургана покажут фильм про Гарри Поттера

В Кургане на большом экране покажут первую часть франшизы о Гарри Поттере
Первую часть франшизы «Гарри Поттер и философский камень» покажут в одном из кинотеатров Кургана. Сеанс запланирован на 16 ноября. Об этом сообщается в расписании.
«Поттер и философский камень. Сеанс 2D. Продолжительность: два часа 35 минут», — указано в расписании кинотеатра.
Ранее URA.RU писало, что фильм «Веном 3» сняли с проката в курганских кинотеатрах. О причинах снятия картины не сообщалось.
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